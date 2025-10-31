Con Luka Doncic lesionado, Austin Reaves anota 51 en victoria de los Lakers

Austin Reaves anotó un tres. Le arrancó el balón de las manos a Darío Saric. Marcó en una bandeja de escapada. Todo en 20 segundos.

En una noche sin Luka Doncic, los Lakers necesitaron que Reaves lo hiciera todo el domingo, y el base respondió enfáticamente al anotar 51 puntos con 11 rebotes y nueve asistencias para llevar a los Lakers a una victoria por 127-120 sobre los Sacramento Kings en el Golden 1 Center.

Cuando el balón cayó en las manos de Reaves para su último rebote cuando terminó el juego, Rui Hachimura envolvió a Reaves en un abrazo de oso y juguetonamente le dio un puñetazo en el estómago. Jake LaRavia cubrió la cabeza de Reaves con una toalla.

En el vestuario le echaron agua encima. Hacía mucho frío. Reaves estaba feliz.

“Este es un chico de un pequeño pueblo de Arkansas que no fue seleccionado en el draft y que el año pasado promedió 20 bolas en la NBA y solo 50”, dijo el entrenador JJ Redick. “Estos momentos son increíbles para él. Creo que sus compañeros de equipo lo ven. Sé que como cuerpo técnico vemos que él simplemente vive el momento y está listo para cada momento que se presente”.

Reaves superó el récord anterior de su carrera de 45 puntos, establecido contra Indiana el 8 de febrero. También fue la última vez que LeBron James y Doncic se perdieron un partido para los Lakers.

Doncic estará de baja al menos una semana por un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda. Sufrió las lesiones en la victoria del viernes sobre los Minnesota Timberwolves, aunque el entrenador JJ Redick dijo el domingo que no se dio cuenta de que Doncic había sufrido alguna lesión en la pierna hasta el sábado. Doncic estuvo demasiado ocupado deslumbrando con 49 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias a pesar de la cinta negra en su dedo medio izquierdo.

La estrella de 26 años tuvo un comienzo histórico con 92 puntos, la mayor cantidad de cualquier jugador de los Lakers en los dos primeros partidos de una temporada. Se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en comenzar una temporada con partidos consecutivos de 40 puntos.

A la sombra de Doncic, Reaves también fue protagonista. Promedió 25,5 puntos, 10 asistencias y seis rebotes en los dos primeros partidos.

Cuatro años después de no ser seleccionado en el draft procedente de Oklahoma, Reaves se ha convertido en un protagonista potencial por derecho propio, pero el humilde guardia que fingió taparse los oídos cuando Redick hablaba de él en la conferencia de prensa posterior al partido del entrenador todavía acepta humildemente un papel secundario en el elenco repleto de estrellas de los Lakers.

“Puedes verlo incluso esencialmente como una tercera opción, lo que hace noche tras noche”, dijo el delantero Jarred Vanderbilt. “Así que estoy feliz de verlo llegar a 50. No mucha gente en esta liga puede hacer eso”.

Doncic estuvo a punto de alcanzar esa marca el viernes. Reaves se burló del cinco veces All-Star por el tiro libre fallido que lo dejó a un punto de distancia contra Minnesota. Fuera de juego, Doncic animó a Reaves a superarlo; Reaves dijo que Doncic le envió un mensaje de texto antes del partido para obtener 60 puntos. Vanderbilt le dijo a Reaves mientras el equipo subía al autobús antes del juego que necesitaba bajar 50.

“No estaba en mi cabeza pensando: ‘Tienes que anotar 50’”, dijo Reaves, quien acertó 12 de 22 tiros de campo con seis triples y 21 tiros libres en 22 intentos. “Fue: ‘Haz todo lo que puedas para ayudar al equipo a ganar’”.

Austin Reaves celebra después de una canasta de los Lakers durante la victoria por 127-120 sobre los Kings el domingo. (Ezra Shaw/Getty Images)

Al comenzar una racha de cuatro juegos en seis días, el papel de Reaves puede crecer aún más después de que el guardia Gabe Vincent se lesionara el tobillo izquierdo. El jugador de 29 años inmediatamente se dirigió cojeando al vestuario después de caer cuando quedaban 8:19 en el tercer cuarto y no regresó.

Vincent llevaba una bota protectora en el tobillo izquierdo después del partido y abandonó el estadio con muletas. Redick no tuvo una actualización inmediata sobre el guardia.

Reaves anotó o asistió en 20 de los últimos 24 puntos de los Lakers de la primera mitad mientras luchaban contra tres triples del ex guardia de los Lakers Russell Westbrook en el segundo cuarto para salvar el empate en el medio tiempo.

Mientras los Kings (1-2) intentaban bombardear a Reaves para quitarle el balón de las manos, sus compañeros intervinieron tarde. Marcus Smart comenzó en lugar de Doncic y anotó 11 puntos con cinco asistencias. Hachimura aportó 18 puntos.

Deandre Ayton terminó con 22 puntos y 15 rebotes y realizó una enfática volcada a dos manos que dio a los Lakers (2-1) una ventaja de ocho puntos con 4:48 por jugarse. Flexionando ambos brazos en la mitad de la cancha y agitando los puños, Reaves dijo que se mareó por su propia celebración de la jugada.