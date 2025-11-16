Con Nico Iamaleava fuera, UCLA es derrotada por el No. 1 Ohio State

Al iniciar la primera apertura de su carrera, Luke Duncan se enfrentaría al equipo mejor clasificado del país en uno de los entornos más intimidantes del fútbol universitario, con una línea ofensiva sin su titular más veterano.

Todo salió tan bien como cabría esperar.

No culpe a Duncan, el mariscal de campo suplente de UCLA que hizo lo mejor que pudo con un plan de juego conservador en ausencia de Nico Iamaleava. Era solo que los Bruins estaban tan completamente superados que básicamente no tenían ninguna posibilidad con su mariscal de campo estrella marginado por los síntomas de una conmoción cerebral que experimentó a principios de semana.

Ohio State anotó en sus primeras cinco series en el camino hacia una victoria de 48-10 el sábado en el Ohio Stadium, los aspectos más destacados de los Bruins son lo suficientemente esporádicos como para contarse con una mano.

Hubo una captura del apoyador Jalen Woods para poner fin a una serie de los Buckeyes a principios del tercer cuarto, lo que los obligó a despejar. Hubo una parada en cuarta oportunidad en la siguiente serie de Ohio State que le devolvió el balón a los Bruins. Duncan finalmente puso a su equipo en el tablero al final del tercer cuarto cuando encontró a Kwazi Gilmer cruzando el campo para un touchdown de 18 yardas.

“Se sentía cada vez más cómodo, eso es lo que me enorgullecía ver de él”, dijo el entrenador interino de UCLA, Tim Skipper, sobre Duncan. “Es un trato difícil y estoy orgulloso de ese niño por pelear. Él nunca parpadeó y siguió avanzando, así que construirá a partir de eso”.

Hubo poco que celebrar para los Bruins (3-7 en general, 3-4 Big Ten) en una noche en que fueron superados, 440-222, en yardas totales, incluso después de endurecerse considerablemente en defensa en la segunda mitad.

Duncan encontró cada vez más ritmo después del medio tiempo y completó 16 de 23 pases para 154 yardas con un touchdown y ninguna intercepción. El estudiante de segundo año con camiseta roja nunca fue despedido, una línea ofensiva a la que le faltaba el guardia Garrett DiGiorgio resistió la presión de los Buckeyes.

“Fue agradable entrar en ese ritmo”, dijo Duncan, “y desearía haber podido empezar antes”.

El liniero defensivo de Ohio State, Kenyatta Jackson, arriba, aborda al corredor de UCLA, Jaivian Thomas, durante la primera mitad del sábado. (Jay LaPrete / Prensa Asociada)

El responsable de jugadas Jerry Neuheisel intentó ayudar a Duncan con un plan de juego que requería muchos pases cortos y algunas jugadas directas a los corredores. Esto llevó a una actuación relativamente eficiente de un mariscal de campo que nunca antes había lanzado un pase a nivel universitario, pero no ayudó a los Bruins a generar impulso, ya que solo lograron dos primeros intentos en la primera mitad.

“Él tenía su pequeño paquete de jugadas que teníamos para él”, dijo Skipper. “Estábamos tratando de ponerlo en marcha, ya sabes, lograr que se incorpore al juego”.

UCLA no cruzó el mediocampo hasta que el receptor Rico Flores Jr. atrapó un pase de 51 yardas al final del tercer cuarto. Los Bruins finalmente anotaron con el touchdown de Gilmer, pero el impulso fue solo momentáneo dado que los Buckeyes (10-0, 7-0) devolvieron la patada inicial resultante 100 yardas para un touchdown mientras Lorenzo Styles Jr. navegaba con éxito por la cobertura.

“Fue un touchdown sin ADN”, dijo Skipper, “no creo que nadie lo haya tocado”.

La ofensiva de Ohio State produjo la mayoría de los momentos memorables al construir una ventaja de 27-0 en el medio tiempo. El receptor abierto Jeremiah Smith atrapó un pase con una mano cerca de la línea lateral, provocando el asombro de los 104.168 espectadores. El corredor James Peoples superó al back defensivo de UCLA, Cole Martin, en una carrera de touchdown de 19 yardas, emocionando nuevamente a los fanáticos.

El corredor de Ohio State, James Peoples, arriba, supera con obstáculos al back defensivo de UCLA, Cole Martin, para anotar un touchdown durante la primera mitad del sábado. (Jay LaPrete / Prensa Asociada)

Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar para un equipo que enfrentaba un déficit de 24-0 en el último minuto antes del medio tiempo, el despeje de Will Karoll se le salió del costado del pie y se estrelló en el cuerpo de un jugador de Ohio State. Los Buckeyes patearon un gol de campo dos jugadas después.

No hubo mucho que frenara la ofensiva de Ohio State. El corredor Bo Jackson corrió para 112 yardas y un touchdown y el mariscal de campo Julian Sayin completó sus primeros 11 pases en camino a lanzar para 184 yardas y un touchdown antes de dar paso a un suplente a mitad del último cuarto.

Los Bruins ondearon la bandera blanca en los últimos dos minutos, lo que permitió a Madden Iamaleava hacer su debut colegial en relevo de Duncan.

Duncan dijo que se enteró que sería titular el viernes durante una reunión del equipo en el campo, y luego lideró la ofensiva a través de un juego simulado.

“Le di el [best] “Nunca he recibido ningún consejo: simplemente lanza la pelota a nuestro color de camiseta”, bromeó Skipper, “eso es todo lo que le dije”.

Mientras Duncan calentaba más de dos horas antes del inicio, Nico Iamaleava estaba detrás de su suplente, con gafas de sol y la capucha de su cazadora puesta sobre su cabeza. Duncan parecía confiado y sereno mientras recibía lanzamientos encubiertos de un entrenador del equipo y lanzaba pases, incluso moviendo ligeramente la cabeza mientras “All the Small Things” de Blink-182 sonaba a todo volumen por los altavoces del estadio.

Duncan dijo que Iamaleava volvió a ver las jugadas en un iPad con él durante el juego, ayudando a Duncan a diagnosticar la defensa de los Buckeyes. Otros compañeros de equipo alentaron a Duncan, incluso después de que el marcador se volvió desigual.

“Toda la línea ofensiva me animó todo el tiempo y nadie se mostró negativo”, dijo Duncan. “Es simplemente un gran grupo. Nadie se rindió”.

Iamaleava fue descartado después de recibir una serie de duros golpes el fin de semana anterior contra Nebraska.

No hubo alivio en lo que vería el sábado por la noche.