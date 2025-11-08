Con un gran éxito, Jayden Maiava empuja al No. 19 USC más allá de Northwestern

Su pase acababa de ser interceptado, un giro muy desafortunado en el momento más desafortunado para la USC, cuando Jayden Maiava salió corriendo hacia el pilón.

El mes pasado hasta ese momento no había sido inolvidable para el mariscal de campo de los Trojans. La semana anterior, en Nebraska, Maiava completó sólo nueve pases. Dos semanas antes de eso, tuvo que superar una derrota empapada por la lluvia en South Bend. Esta intercepción fue la sexta en cinco semanas, y un pase que seguramente prefería recuperar.

Pero cuando Najee Story de Northwestern se dirigió hacia ese mismo poste con el balón en la mano, el mariscal de campo de USC se acercó, bajó el hombro y catapultó todo su cuerpo hacia el tackle defensivo de 288 libras. En una noche de viernes llena de giros extraños para los Trojans, quienes se llevaron una victoria 38-17 sobre Northwestern, ninguno fue más trascendental que ese momento, cuando el golpe de Maiava soltó la pelota y rebotó en la zona de anotación y fuera de los límites.

ESTA JUGADA FUE UNA LOCA 😱 Jayden Maiava lanza una intercepción a Najee Story y luego Maiava obliga a Story a perder el balón en la zona de anotación para un touchback 👀 pic.twitter.com/7bJqzJAuZo – Fútbol universitario FOX (@CFBONFOX) 8 de noviembre de 2025

“Dispara”, dijo Maiava, “solo pensé en salir y sacrificar mi cuerpo por mis hermanos”.

En este caso, su sacrificio marcó la diferencia. El balón suelto le dio a USC la posesión y cambió el rumbo en un juego que los Trojans no podían permitirse el lujo de perder mientras se aferraban a escasas esperanzas de llegar a los playoffs de fútbol universitario.

Apenas pareció importar que el momento decisivo del viernes comenzara con un grave error de Maiava. Los compañeros de equipo estaban demasiado asombrados por su mariscal de campo como para recordar esa parte.

“Simplemente te muestra qué tipo de jugador es”, dijo el receptor de la USC Makai Lemon.

“Él hace de todo”, agregó el corredor King Miller. “Él es Superman, ¿sabes?”

Pero fue la defensa de la USC la que jugó como héroe a partir de ese momento. Una unidad que no hace mucho parecía un problema flagrante para la USC mantuvo a Northwestern a solo tres puntos en la segunda mitad, la segunda vez en dos juegos que el grupo permitió solo un gol de campo después del medio tiempo.

El tackle defensivo de la USC, Jahkeem Stewart, concluye al corredor de Northwestern, Caleb Komolafe, durante la primera mitad del viernes. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

“Simplemente nos adaptamos”, dijo el safety Bishop Fitzgerald. “Comenzamos a detener la racha. Ganamos los primeros intentos. Así que los sacamos del cronograma”.

El calendario fue un problema en sí mismo, después de un cambio más corto de lo habitual en el viaje a Nebraska. Pero después del medio tiempo, ninguna de las preocupaciones que siguieron a la USC hasta el viernes por la noche parecería tan apremiante el sábado por la mañana. Northwestern, después de atacar a los Trojans desde el principio, logró solo 103 yardas totales en la segunda mitad.

Maiava también fue mucho más astuto como pasador. Aparte de su intercepción en el segundo cuarto, Maiava completó 24 de sus 33 pases para 299 yardas y dos touchdowns. Más de la mitad de esa producción provino de Lemon, quien se recuperó de su peor semana de la temporada para lograr 11 recepciones y 161 yardas en recepción, la mayor cantidad de su carrera. Su compañero receptor Ja’Kobi Lane estuvo casi igual de bueno con siete recepciones para 74 yardas, incluida una anotación acrobática con una mano.

Una vez más, la ofensiva de los Trojans se benefició de una gran actuación de Miller, el titular convertido en titular que continúa prosperando desde que se hizo cargo del backfield de USC. Fue Miller quien haría pagar a Northwestern después de perder ese balón suelto en la zona de anotación en lo que equivalió a un swing de 14 puntos en el segundo cuarto.

El corredor de USC, King Miller, lleva el balón por delante de la defensa de Northwestern en la segunda mitad el viernes en el Coliseum. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

En la siguiente jugada, Miller atravesó un agujero en la defensa de Northwestern y corrió 55 yardas. Dos jugadas después, anotó un touchdown para darle a USC una ventaja de 21-14. Eran los últimos puntos que necesitarían los Trojans para asegurar su quinta victoria de la temporada en el Big Ten.

USC intentó marcar la pauta de inmediato con una serie inicial de 16 jugadas. Maiava completó nueve pases completos solo en la primera posesión, coronada por un touchdown para Lemon.

Pero después de combinar eso con su propio largo touchdown, Northwestern inmediatamente detuvo a USC por lo que parecía ser un tres y fuera. Los troyanos enviaron el equipo de despeje.

Solo después del hecho alguien se daría cuenta de que el jugador que llevaba el número 80 habitual que usa el pateador de despeje de la USC, Sam Johnson, era en este caso el mariscal de campo suplente Sam. Huardcuyo número había sido cambiado oficialmente desde el número 7 semanas antes, en anticipación de esta llamada en particular.

“Tenemos algunos muchachos creativos en el personal”, dijo el entrenador de la USC, Lincoln Riley.

La diabólica llamada dio sus frutos. Huard completó el pase de despeje falso para un primer intento. Cinco jugadas después, Maiava se dirigió hacia la zona de anotación y anotó para su sexta anotación terrestre de la temporada, líder del equipo.

Northwestern también igualó ese esfuerzo, marchando por el campo detrás del corredor Caleb Komolafe, quien tuvo 117 yardas múltiples solo en la primera mitad. Terminó con 158.

La defensa de la USC no hizo su primera parada hasta los últimos cinco minutos de la primera mitad. Pero en el siguiente avance, Northwestern estuvo a punto de darle la vuelta al juego, cuando Maiava lanzó esa selección en el medio del campo.

Nadie podría haber predicho que, segundos después, el juego volvería a girar en dirección a los troyanos. Miller hizo una larga carrera poco después de eso, y la USC encontró su ritmo, recorriendo el resto del camino hacia la victoria.