Conjunto de lotería del draft de la WNBA; Seattle Storm tiene las terceras mejores probabilidades

Las Storm no se llevaron el premio mayor en la lotería del draft de la WNBA del año pasado, pero tuvieron la suerte de superar a dos equipos con mejores probabilidades y conseguir la segunda selección general, que utilizaron para elegir a la eventual sensación novata Dominique Malonga.

En aproximadamente dos semanas, las Storm volverán a probar suerte cuando se desarrolle la lotería del draft de la WNBA durante un programa de 30 minutos en ESPN a las 3:30 p.m. PT el 23 de noviembre.

Esta vez, cinco equipos participarán en el sorteo.

Los Dallas Wings tienen las mejores probabilidades con un 42% de asegurar la primera selección general, seguidos por los Minnesota Lynx (26,1%), los Storm (16,7%), los Washington Mystics (9,7%) y los Chicago Sky (5,5%).

Los Wings tienen garantizada al menos la tercera elección, y Lynx no puede caer por debajo del cuarto.

Las probabilidades de la lotería se basan en los registros acumulados de dos años (2024 y 2025) de los cinco equipos que no llegaron a los playoffs esta temporada.

La elección de lotería de Seattle es el subproducto de un intercambio de 2024 que envió a Kia Nurse a Los Angeles Sparks. Las Storm también tienen la selección general número 14 en el draft de 2026 en virtud de un acuerdo que envió a Jewell Loyd a Las Vegas Aces.

El draft de la WNBA es el 13 de abril.

La pívot de UCLA, Lauren Betts, es considerada la posible primera selección del draft.

Otros prospectos notables del draft incluyen potencialmente a la base de TCU Olivia Miles, la base de Connecticut Azzi Fudd, la base de LSU Flau’jae Johnson y la base de Carolina del Sur Ta’Niya Latson.