Conoce a Meila Brewer, la estrella del fútbol femenino de UCLA de 16 años

Ella no tiene licencia de conducir. A menudo no obtiene referencias cinematográficas. Recuerda a muchas de sus hermanas pequeñas.

Siempre hay alguna historia o dato relacionado con Meila Brewer que hará reír o entusiasmar a sus compañeros de equipo por jugar junto al defensa central de primer año que se cree que es el atleta más joven en la historia de UCLA.

Vaya, no hace mucho que Brewer derribó a todos los demás en el equipo de fútbol femenino cuando cada jugadora compartió su edad cuando llegó la pandemia. Mientras casi todos pasaban un año u otro en la escuela secundaria, todas las miradas se dirigieron a Brewer.

“Oh”, anunció, “estaba en quinto grado”.

Meila Brewer extiende los brazos, sonríe y corre para abrazar a sus compañeros de UCLA durante un partido contra Stanford. (Atletismo de UCLA)

Eso no significa que sea fácilmente identificable. La entrenadora Margueritte Aozasa ha hecho un juego informal al pedirle a cualquiera que pregunte acerca de tener una joven de 16 años en su plantilla que la escoja al escanear a las jugadoras en el campo.

Nadie lo ha hecho bien en los primeros intentos.

“Señalarán a tres o cuatro jugadores”, dijo Aozasa, “y yo les responderé: ‘No, probablemente sea el que menos esperarías’. “

Ser una de las jugadoras más altas del equipo con 5 pies 8 pulgadas proporciona cierta cobertura, pero también es su naturaleza precoz y las habilidades que desarrolló mientras entrenaba con un equipo profesional y jugaba para el equipo nacional juvenil de EE. UU. lo que le da una presencia veterana.

No ha habido reducción de menores, Brewer estuvo a la altura de cada momento mientras UCLA (11-5-3), cuarto preclasificado, se prepara para abrir el torneo de la NCAA a las 6 pm PST el sábado en casa contra Pepperdine (11-6-2).

Meila Brewer dribla el balón mientras juega para UCLA durante la temporada 2025. Brewer, de 16 años, es el atleta más joven en competir en un deporte en UCLA. (Atletismo de UCLA)

Bien, tal vez surgió un indicio de su juventud cuando le preguntaron cómo se sentía al jugar en el escenario más importante del fútbol universitario.

“Enloqueciendo”, dijo Brewer. “Cuando lo piensas, estoy muuuy emocionado, esa es la única forma en que puedes decirlo”.

Este será apenas su octavo partido con los Bruins como resultado de su reciente participación en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en Marruecos, donde las estadounidenses ganaron su grupo antes de perder ante Holanda en tiros penales en los octavos de final.

Sus compañeros de equipo de UCLA siguieron la acción desde lejos, uno de ellos publicó una foto de ella derramando lágrimas de celebración en un chat grupal después de que Brewer anotara en el juego inaugural. Después de que terminó la competencia, Brewer abordó un vuelo a Atlanta antes de tomar otro con destino a Los Ángeles, solo para regresar a un tercer avión poco más de 12 horas después para acompañar a sus compañeros de los Bruins a West Lafayette, Indiana, para el torneo Big Ten.

“Al regresar de Marruecos, me había perdido una cantidad decente de juegos”, dijo Brewer, “pero siento que las chicas me han apoyado mucho al ayudarme a reintegrarme y a volver a la corriente simplemente porque estamos en el momento del torneo y queremos tener éxito”.

Aozasa dijo que les recordó a sus jugadores que hay un joven de 16 años en el equipo y que se comporten apropiadamente. La compañera de cuarto de Brewer, Payten Cooper, es dos años mayor que ella a pesar de que también es una estudiante de primer año. Lexi Wright, una delantera senior de camiseta roja, es siete años mayor.

Pero esas diferencias de edad no son gran cosa para Brewer considerando que ya pasó un año y medio entrenando con jugadoras de 30 años en Kansas City Current, un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

“No es ninguna sorpresa que pueda adaptarse de inmediato y tener éxito a ese nivel en UCLA”, dijo Vasil Ristov, el entrenador del segundo equipo de Current que también fue entrenador del club juvenil de Brewer, “porque ha visto algunos de los mejores talentos del mundo y ha participado en sesiones de entrenamiento con ellos”.

Llegar a UCLA a una edad tan temprana fue un gran triunfo.

Después de haber asumido una gran carga de clases en la escuela intermedia y sus primeros dos años de escuela secundaria para disminuir la carga académica posterior, Brewer se había reclasificado una vez cuando visitó UCLA la primavera pasada. Fue entonces cuando su amor por un lugar que durante mucho tiempo había considerado la escuela de sus sueños realmente se afianzó, y Brewer sintió la necesidad de jugar de inmediato a pesar de que le quedaba más de un año de escuela secundaria.

“Ella me dijo: ‘¿Qué pasa si vengo este otoño?’ ”, dijo su padre, Austin Brewer, quien también estaba en el viaje. “Y yo dije: ‘Bueno, no creo que funcione de esa manera’. “

Después de comprobarlo, la familia se dio cuenta de que era una posibilidad. Meila trabajó sin parar desde abril hasta finales de julio. No pudo participar en las ceremonias de graduación de la escuela secundaria, pero fue recompensada con algo más grande: la oportunidad de jugar para los Bruins.

La estudiante de primer año de UCLA, Meila Brewer, controla el balón mientras juega contra Tennessee durante la temporada 2025. (Atletismo de UCLA)

Su horario incluye casi tantas visitas de padres como clases. Austin y Shelly Brewer llaman habitualmente por la mañana, al mediodía y por la noche, y a veces añaden a los chats de FaceTime a su hija mayor, Sasha, una defensora de primer año del equipo de fútbol femenino de la Universidad de Miami.

Las clases no han sido tan difíciles como Brewer imaginaba, aunque todavía está intentando elegir una especialización.

“Al llegar a la universidad”, dijo, “me estaba preparando para lo peor, así que siento que estaba lista para ello”.

En el campo, Brewer es conocida por un estilo físico que le permite obstaculizar a los delanteros contrarios en su papel de defensora y por su forma inteligente de jugar mientras está en ataque. Todos ellos son rasgos que podrían ayudarla a cumplir su objetivo de jugar para la selección nacional de Estados Unidos.

Habiendo jugado siempre en uno o más niveles en equipos de clubes, a veces junto a niños, Brewer desarrolló un fuerte sentido de sí mismo.

“Una vez le pregunté quién era su jugadora favorita, a quién quería parecerse”, dijo Shelly Brewer, “y nunca olvidaré esto (nos reímos de eso todo el tiempo) y ella dijo: ‘No quiero ser como nadie; quiero ser como yo’. “

En un guiño a su edad y al hecho de que todavía está creciendo, Brewer a veces sufre tendinitis en las rodillas. Quiere ser sólo una más entre las chicas; su juventud es una novedad, pero no una característica que la defina.

“Quiero ser vista como una igual en el campo o una líder en el campo en lo que puedo hacer, además de mi edad”, dijo. “Sólo quiero poder destacar por cómo juego y no por el lado de la edad”.

Eso no quiere decir que alguien que no cumplirá 17 años hasta marzo no se divierta tanto como todos los demás cada vez que surge el tema.

“Es como, ‘Dios mío, eres un bebé’”, dijo Brewer, “y yo digo, ‘Sí, lo soy’. “