Conor Benn y Chris Eubank Jr inmediatamente SUSPENDIDOS del boxeo después de su revancha unilateral

CONOR BENN puso fin a la larga espera de TRES DÉCADAS de su familia por la victoria sobre el clan Chris Eubank.

Más de 30 años después de que su padre, Nigel, fuera derrotado y luego empatado contra Eubank Sr, su hijo Conor finalmente recuperó algunos derechos de fanfarronear de su tocayo.

Eubank Jr fue un ganador excelente pero cercano en abril, pero en su revancha en Tottenham estuvo cerca de una blanqueada en 12 rondas para Benn.

Y Benn selló el trato con dos caídas en la ronda final, para dejar los puntajes oficiales 119-107, 116-110, 119-108.

Pero aquí está el desglose de SunSport y los goles de la revancha.

RONDA 1

Apertura mucho más moderada desde la primera pelea con Benn más reservado, conectando un gancho derecho al cuerpo.

Bonita mano derecha de Benn atrapa a Eubank en la parte superior de la cabeza.

Eubank contraataca con una combinación de doble jab y mano.

Benn falla salvajemente con un gancho mientras los dos terminan la ronda en un clinch.

BENN

RONDA 2

La mano derecha corta a Eubank simplemente afeitando la sien de Benn.

Benn lanza un ataque, pero Eubank se echa a perder antes de tirar al suelo al hombre más pequeño, mostrando su tamaño y fuerza superiores.

Un gancho de izquierda al cuerpo rebota en las costillas de Eubank antes de que intente regresar con un doble jab.

Benn echa la cabeza de Eubank hacia atrás con un jab y boxea muy bien por fuera, conectando un golpe de izquierda al cuerpo.

BENN

RONDA 3

Eubank lanza ganchos de izquierda contrarios y ganchos traseros, pero falla y Benn hace una finta en el exterior.

Dos contraataques encantadores, un gancho de izquierda y un gancho de izquierda para Eubank en una ronda que necesitaba desesperadamente ganar.

BANCO UE

RONDA 4

Eubank intenta agarrar y maltratar a Benn, pero fue en vano.

La gran mano derecha de Benn roza el cráneo de Eubank, pero a él no le molesta.

La mano derecha en el cuerpo apuñala a Benn y Eubank falla el contraataque.

BENN

RONDA 5

Benn boxea y se mueve por fuera, lanza el jab y luego vuelve a salir del alcance.

Eubank intenta una combinación de tres golpes pero no alcanza más que el aire, lo que ya preocupa.

La mano derecha aterriza para Benn, pero Eubank contraataca con un fuerte gancho de izquierda.

BENN

RONDA 6

Una mano derecha aterriza para Eubank antes de agacharse debajo del salvaje henificador de Benn.

Pero Benn está boxeando y moviéndose, lanzando golpes y golpes al cuerpo.

Eubank comienza a eliminar a Benn con el jab, haciendo que el hombre más pequeño falle con sus respuestas de derecha.

Una embestida desesperada hacia adelante desde Eubank lo ve fallar salvajemente con la derecha y la izquierda, cerrando una ronda sin incidentes.

BENN

RONDA 7

Ambos hombres se balancean desde la cadera y terminan en un clinch.

Benn arrincona a Eubank y deja ir una combinación al cuerpo.

Eubank busca conectar el jab y casi se cae, perdiendo el equilibrio; Parece agotado sin siquiera ejercer ninguna energía.

La enorme derecha de Benn sacude a Eubank; casi pareció despertarse después de ese disparo.

BENN

RONDA 8

Benn lanza un derechazo y Eubank contraataca con un gancho, pero apenas roza el punto óptimo.

El protector bucal de Eubank sale, dándole un momento para intentar recuperarse y volver a la pelea.

El árbitro los llama después de aguantar sostenidamente, pero después del descanso, Eubank entra en acción con un gran derechazo.

BANCO UE

RONDA 9

La gran mano derecha de Benn hace retroceder la cabeza de Eubank, pero él responde con una respuesta de tres golpes.

Benn avanza y clava un derechazo en el cuerpo de Eubank sin que nada regrese.

Eubank se para en el medio y lanza ganchos, pero Benn lo esquiva: es tráfico en un solo sentido.

BENN

RONDA 10

Benn consigue una buena pared y Eubank intenta aguantar en respuesta: no tiene respuestas.

Benn golpea desde la cadera y Eubank, con los pies todavía plantados, lo recibe en la barbilla.

Eubank se está retirando contra las cuerdas pero no ofrece nada en términos ofensivos.

BENN

RONDA 11

Benn salta con un golpe a tiempo para esquivar la laboriosa respuesta que se le acerca.

Eubank casi se da vuelta tratando de conectar el gancho de izquierda, un golpe que no ha logrado conectar en toda la noche.

Los abucheos comenzaron a resonar en el frío estadio de los Spurs, antes de convertirse en vítores cuando Eubank es arrojado contra las cuerdas.

BENN

RONDA 12

Benn se sumerge debajo, conecta un gancho de derecha y gira, hermoso trabajo.

Uno-dos aterriza para Benn y Eubank contraataca con un gancho antes de volar sobre una derecha salvaje que falla por una milla.

La gran mano derecha derriba a Eubank en la ronda final, pero él valientemente se pone de pie.

Da vueltas para poner sus pies debajo de él mientras Benn lo persigue.

Benn vuelve a arrollar a Eubank para anotar su segunda caída antes de que la campana salve a su rival nato.

BENN

Puntuaciones totales de SunSport Eubank 110 Benn 118