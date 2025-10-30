Conozca al súper aficionado que asiste a su 42.ª Copa Breeders’ consecutiva

La diferencia entre una obsesión y un pasatiempo a menudo está determinada por cómo eliges verlo. Hay muchos factores, sobre todo hasta dónde llegará para satisfacer su deseo de hacer algo al respecto.

En 1984, John Wawee, entonces estudiante en la USC, estaba leyendo The Times y encontró un artículo sobre este nuevo evento que se celebraría en Hollywood Park, donde los mejores caballos del país venían al sur de California para competir por una gran cantidad de dinero. Fue un día y sólo siete carreras.

Wawee, a quien un amigo le acababa de enseñar a leer el Racing Form, estaba intrigado. Pero hubo un problema. Fue el mismo día en que el No. 14 USC jugaba contra el No. 1 Washington con un puesto en el Rose Bowl a la vista.

“Tuve que tomar una decisión como estudiante de la USC y decidí dejar de lado el juego de la USC”, dijo Wawee, de 61 años, que vive en Porter Ranch. “Fui a la Breeders’ Cup y tenía un pequeño Sony Watchman, así que estaba viendo el partido de la USC en la caja que tenía en la Breeders’ Cup. Valió la pena. La USC ganó y fui a un evento increíble”.

El súper fanático de las carreras de caballos, John Wawee, le da zanahorias a Silver Charm, el ganador vivo más antiguo del Derby de Kentucky, durante un viaje a Kentucky. (Cortesía de John Wawee)

Avance rápido 41 años hasta este viernes y sábado en Del Mar y Wawee estará allí, tanto como fan (abreviatura de fanático) como propietario de microshares de Seismic Beauty, el favorito de Distaff, asistiendo a su 42Dakota del Norte Copa Criadores consecutiva. Ha estado en 12 pistas diferentes, dos países y desafió las probabilidades de asistir a un evento sin espectadores públicos en Keeneland en 2020 debido a COVID. Su racha ha durado más que dos hipódromos, Hollywood Park y Arlington Park, dos reconstrucciones totales, Gulfstream Park y Belmont Park, y precios en aumento que excluyen en su mayoría al aficionado ocasional.

“Ahora es sólo parte de mi vida, una gran parte de mi vida”, dijo Wawee. “Nunca me lo voy a perder. Estaré en todos pase lo que pase, aunque sigan subiendo los precios como locos. Ese es el dinero que voy a gastar en esos dos días”.

Wawee dice que cuando la gente se entera de su racha, principalmente preguntan sobre 2020 en Keeneland.

“Ese año, realmente fue una misión”, dijo Wawee, socio del complejo Castle Batting Cages en Sherman Oaks. “Mi negocio cerró debido a COVID. Estaba muy deprimido. Deprimido económicamente y emocionalmente. Mis esperanzas de ir a la Breeders’ Cup eran bastante bajas y comencé a llamar y enviar correos electrónicos a todas las personas que se me ocurrían. Personas en la Breeders’ Cup. Me ofrecí para ser voluntario. Personas que trabajaban para NBC, personas que trabajaban para [horse racing television channel] TVG. Les dije que les llevaría el café todos los días. Tenía que estar allí. Ese fue el año en que fue realmente una misión. Era simplemente parte de mi vida”.

John Velázquez, a la derecha, monta a Authentic para ganar la carrera de caballos Breeder’s Cup Classic en el Keeneland Race Course, en Lexington, Kentucky, el 7 de noviembre de 2020. (PRENSA ASOCIADA)

Wawee pudo entrar a través del amigo de un amigo que tenía una granja de caballos en Kentucky. Hubo un incentivo adicional porque poseía una microacción en el caballo Authentic a través de MyRacehorse, un grupo que vende la experiencia de ser propietario de un caballo de carreras por cantidades tan bajas como 100 dólares. No podría haber salido mejor: Authentic ganó el Clásico, la carrera más importante del programa.

“No debería decir esto, pero en realidad me colé en la foto del círculo de ganadores”, dijo.

Además de la victoria de Authentic en el Clásico, su carrera favorita fue la de 1989 en el Clásico de Gulfstream. Fue el Sunday Silence, con sede en California, ganador del Derby de Kentucky y el Preakness, contra Easy Goer, con sede en Nueva York, ganador del Belmont Stakes. Sunday Silence ganó la carrera por un cuello, la tercera vez en cuatro carreras venció a Easy Goer.

“Eso fue simplemente increíble”, dijo Wawee. “Quedamos atrapados en ese tipo de cosas entre Los Ángeles y Nueva York. Ese era nuestro caballo de Los Ángeles y teníamos que vencer a esos muchachos de Nueva York, que decían que su caballo era el mejor de todos los tiempos.

“Tenía tantas ganas de que Sunday Silence lo derrotara, especialmente después de perder el Belmont”.

El jockey Mike Smith celebra ganar la carrera Breeders’ Cup Classic con Zenyatta en el círculo de ganadores en Santa Anita Park el 7 de noviembre de 2009. (Imágenes falsas)

Si bien ha habido muchas carreras memorables, mucha gente recuerda en 2009 en Santa Anita, cuando Zenyatta se convirtió en la primera yegua en ganar el Clásico, pasando del último al primer lugar.

“Zenyatta estuvo increíble”, dijo. “La tribuna tembló ese día. Estaba en lo alto de la tribuna y sentí como si hubiera un terremoto. Probablemente habría clasificado a Zenyatta por delante de Sunday Silence si hubiera pensado que iba a ganar. Fui allí pensando que no había manera de que ella pudiera vencer a los chicos. Fue más un shock que cualquier otra cosa”.

Se dice que los deportes y los desastres naturales son las dos cosas que pueden unir a la gente. Entra Zenyatta.

“Tengo dos hijas, la mayor, Jaclyn, y estaba muy tensa cuando ella era pequeña”, dijo Wawee, advirtiendo de antemano que podría empezar a llorar al volver a contar esta historia. “Cuando ella era adolescente empezamos a distanciarnos, lo cual creo que es bastante normal en cualquier relación padre-hija. Estábamos peleando por cosas.

“Después de que Zenyatta ganó el Clásico, la retiraron durante aproximadamente un mes. Pero luego se retiró y estaban apuntando a una carrera en Santa Anita”. [the Santa Margarita] en marzo. Entonces comencé a contarle a mi hija sobre Zenyatta, lo especial que es. Ella me preguntó si iba a ir a su carrera. Le dije: ‘Sí, ¿quieres ir?’ Y ella dijo: ‘Sí, iré contigo’. Sabía que un día solo con nosotros dos podría ser demasiado porque hemos estado luchando mucho. Entonces le pregunté si quería traer algunos amigos. Vinieron sus amigas y fuimos a la carrera de Santa Anita y Zenyatta ganó, por supuesto.

El jockey Mike Smith monta a Zenyatta, centro, hasta la línea de meta de la carrera de caballos Breeders’ Cup Classic en Santa Anita Park el 7 de noviembre de 2009. (Jae C. Hong/AP)

“Jaclyn pensó que eso era fantástico. Simplemente se lo pasó genial. Sus amigos también. Pero después de eso, constantemente me preguntaba: ‘¿Cuándo volverá a correr Zenyatta? ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo va a hacer ejercicio?’ Ahora estábamos conectados de nuevo gracias a Zenyatta. Creo firmemente que nuestra relación volvió a estar unida y volvió a ser estrecha gracias a Zenyatta”.

Wawee tiene algunos consejos para quienes dirigen la Breeders’ Cup. Él piensa que sólo debería realizarse en Del Mar y Keeneland, alternando años.

Tampoco es fanático del formato en el que todas las carreras de los viernes son para niños de 2 años y la Distaff (solo para caballos hembras) se ha trasladado al sábado.

“No me importa que sea un evento de dos días, pero me gustó más cuando Distaff fue la estrella del viernes y no todos fueron 2 añeros el viernes. Cuando tuvimos esa larga batalla entre Beholder y Songbird [at Santa Anita in 2016]eso fue fantástico. Ha habido muchísimos Distaffs geniales, incluso el año pasado, cuando Thorpedo Anna lo ganó con bastante facilidad. Son superestrellas y merecen su día en el centro de atención. Si Seismic Beauty gana este año, diré lo mismo”.

Wawee dice que ya no apuesta mucho y que usa el dinero para comprar microacciones de MyRacehorse, de las cuales tiene alrededor de 15.

“Nunca apuesto por mis caballos, así que ya no es tan importante”, dijo. “He tratado de explicarle a la gente que no puedes apostar suficiente dinero para tener la sensación que tienes cuando gana tu caballo, un caballo del que tengo una parte. No hay ninguna cantidad de dinero que pueda apostar para tener la misma sensación, así que simplemente no apuesto”.

Wawee no reveló cuánto le ha costado su pasatiempo a lo largo de los años.

“Creo que desde 2007 se ha vuelto muy caro ir a la Breeders’ Cup”, dijo. “Entonces puedes entender por qué dejé de apostar”.