Consejos de apuestas, cuotas y predicciones gratuitas de la Premier League

Crédito: EL SOL

TOTTENHAM y Manchester United chocan en el enfrentamiento de la Premier League del sábado en el norte de Londres.

Los expertos en apuestas de SunSport han visto una vista previa del concurso y han seleccionado las mejores apuestas, consejos y bonos de registro exclusivos de nuestros principales socios de apuestas.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Encuentre aquí los principios de publicación de apuestas de The Sun

Nuevas ofertas de alta Exclusivo SunSport

Previa del Tottenham vs Man Utd

El Tottenham regresa a la acción nacional tras su contundente victoria por 4-0 sobre el FC Copenhague en la Liga de Campeones.

Jugar entre semana a menudo se considera una desventaja, pero resultó ser el tónico perfecto para el equipo de Thomas Frank después de derrotas sucesivas ante Newcastle y Chelsea.

Los Spurs no lograron anotar en ninguna de esas derrotas, lo que produjo un xG de solo 0,1, el total más bajo registrado por cualquier equipo esta temporada.

Habiendo vuelto a la senda ganadora, Tottenham espera aprovechar ese impulso con buenos resultados en el choque de este fin de semana, y la historia reciente sugiere que podrían hacerlo.

Los Spurs completaron el doblete de la Premier League sobre el Manchester United la temporada pasada, mientras que los visitantes perdieron cada uno de sus últimos cuatro encuentros contra el equipo del norte de Londres.

Sin embargo, Tottenham tendrá que abordar su preocupante forma en casa si quiere proteger su lugar entre los seis primeros de cara al parón internacional.

Ningún equipo ha perdido más partidos de la Premier League en casa en 2025 que los Spurs, con nueve derrotas, mientras que el técnico Frank ha sufrido nueve derrotas en sus últimos 16 partidos de liga.

En cuanto al Manchester United, su racha de tres victorias consecutivas terminó en Nottingham Forest el fin de semana pasado, pero un empate 2-2 significa que ahora han extendido su racha invicta a cuatro partidos, la más larga bajo la dirección de Ruben Amorim.

También mantuvo su excelente forma de ataque.

Sólo el Liverpool (156) ha registrado más remates en la Premier League esta temporada que el Manchester United (153), y ningún equipo ha realizado más remates a portería (54). También cuentan con el tercer xG más alto de la división, por delante de Chelsea, Arsenal y Liverpool.

Cuotas de apuestas previas del Tottenham vs Man Utd

Las probabilidades son correctas al momento de la publicación y están sujetas a cambios.

Cómo reclamar un bono de bienvenida de £ 30 oferta de medianoche Descargue la aplicación Midnite o cree una cuenta en línea AQUÍ*

Regístrate usando el código: APUESTA30

Deposite un mínimo de £10

Realice una apuesta de apuestas deportivas de £ 10 con probabilidades mínimas de 1/1

Las apuestas gratuitas se acreditarán tras la liquidación de su apuesta calificada. Midnite: consigue £30 en apuestas gratuitas de fútbol

Tottenham vs Man Utd: consejos de apuestas y predicciones previas

Reservas

Apoyamos al Tottenham para obtener la mayor cantidad de reservas en el encuentro del sábado, disponible el 8/11 con William Hill.

El equipo de Thomas Frank no ha sido tímido en lo que respecta a la disciplina esta temporada, recibiendo 21 tarjetas amarillas en 10 partidos de la Premier League, la cuarta cifra más alta de la división. Esto no es sorprendente dado que también ocupan el quinto lugar con más faltas concedidas.

En cuanto a los visitantes, solo el Arsenal ha recibido menos tarjetas que sus 12 amonestación, mientras que también se ubica entre los tres últimos equipos por faltas concedidas.

Más puntos de reserva – Tottenham el 8/11 con William Hill – RECLAMA AQUÍ

Primer goleador y predicciones correctas del marcador. Tottenham vs Manchester United Primer goleador: Bruno Fernandez al 17/2 con Midnite – RECLAMA AQUÍ Resultado correcto: 1-2 al 17/2 con Betfred – RECLAMA AQUÍ

Contribución

También respaldamos al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, para anotar o asistir en el choque del sábado, con un precio de 13/10 contra William Hill.

El centrocampista portugués, de 31 años, suma 53 asistencias en la Premier League y, desde su debut en febrero de 2020, solo Mohamed Salah (64) y Kevin De Bruyne (58) han registrado más. También ha brindado una asistencia en cada uno de sus últimos dos partidos fuera de casa y ha creado la impresionante cantidad de 28 oportunidades para sus compañeros en lo que va de temporada.

Cuando se trata de goles, Fernandes lidera a este equipo del Manchester United en goles esperados (xG) y tiene cinco contribuciones de goles en 12 apariciones contra los Spurs.

Bruno Fernandes anotará o asistirá en 13/10 con William Hill – RECLAMA AQUÍ

Términos y condiciones

*Midnite: mayores de 18 años únicamente para clientes nuevos. Realice una apuesta de más de £ 10 con probabilidades mínimas de 1/1 (2,0) dentro de los 14 días posteriores al registro. Obtenga £30 en apuestas gratis, válidas durante 7 días solo en apuestas seleccionadas. La apuesta gratuita no se devuelve con las ganancias. Se aplican términos y condiciones. BeGambleAware.org

*Coral. 18+ Clientes nuevos únicamente. Ciertos métodos de depósito y tipos de apuestas excluyen. 1er depósito y apuesta de £/€10+ con probabilidades mínimas de 1/2 en deportes dentro de los 14 días posteriores al registro de la cuenta y obtenga 4 apuestas gratis de £10 (solo mercados de apuestas deportivas seleccionados, válidos durante 7 días) Máximo 1 apuesta gratis por jugador. Se aplican restricciones y términos y condiciones.

*William Hill. 18+. Ir a lo seguro. A partir de las 00:01 del 18.10.2022. Bono de £30. Sólo nuevos clientes. Apuesta mínima de £10 con cuotas de 1/2 (1,5) o más en apuestas deportivas (excluidos los mercados virtuales). Se aplican términos adicionales. #anuncio

*Betfred. Sólo nuevos clientes. Regístrese en BETFRED50. Deposite £10+ mediante tarjeta de débito y realice la primera apuesta de £10+ en Evens (2.0)+ en deportes dentro de los 7 días para obtener 3 x £10 en apuestas deportivas gratuitas y 2 x £10 en apuestas gratuitas de Acca dentro de las 10 horas posteriores a la liquidación. Caducidad de 7 días. Se aplican exclusiones de elegibilidad y pago. Se aplican términos y condiciones.

*BetMGM. Sólo nuevos clientes. 7 días para realizar una apuesta calificada de £10 a 1/1 (2,0) para recibir 4 apuestas gratuitas de £10: 1 x £10 de fútbol, ​​1 x £10 de carreras de caballos y 2 x £10 Bet Builders. Las apuestas gratuitas no se pueden utilizar en deportes electrónicos ni en carreras de caballos fuera del Reino Unido o Irlanda. Caducidad de 7 días. Se aplican exclusiones. Se aplican los términos y condiciones de la apuesta no devuelta. 18+ GambleAware.org.

* hablar APUESTA DEPORTIVA. 18+ Solo nuevos clientes. Regístrese y apueste hasta £40 (mínimo £20) a través de su dispositivo móvil o aplicación en cualquier fútbol (cuotas 1/1+) dentro de los 7 días posteriores al registro. Obtenga hasta £40 en apuestas gratis en mercados seleccionados, que vencen en 7 días. Se aplican términos y condiciones, consulte a continuación. GambleAware.org | Por favor juega responsablemente

*Parimatch. 18+ Clientes nuevos únicamente. Inscríbase y apueste £10 en fútbol (cuota 2,00+) dentro de 7 días. Sin retiro de efectivo. Obtenga 4 apuestas gratuitas de £ 5 para mercados determinados y un bono de tragamonedas de £ 10 para Big Bass Splash, apuestas 30 veces mayores, para retirar un máximo de £ 250. Las recompensas caducan en 20 días. Desplácese hacia abajo para ver los términos y condiciones. GambleAware.org | Por favor juegue responsablemente

*Totalizador. Nuevos clientes solo en línea. Válido con el código B10G50 al registrarse. Apueste un mínimo de £/€10 con cuotas de 1/1 (2,0) o más en deportes o carreras (si es EW, entonces un mínimo de £/10 de ganancia + £/10 de lugar) dentro de los 7 días posteriores al registro. Reciba un crédito total de £/€20, una apuesta deportiva de £/€10, 2 x £/5 Sports Acca y 50 giros gratis. Caducidad de 7 días. La apuesta clasificatoria es la primera apuesta de carreras o deportes que se agrega al boleto de apuestas. 18+. Se aplican términos y condiciones completos. Gambleaware.org. Se aplican todos los términos y condiciones.

Desbloquee aún más artículos galardonados a medida que The Sun lanza un nuevo programa de membresía: Club del Sol.