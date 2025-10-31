Consejos del primer día de la Copa Breeders de Templegate, incluido un doblete 4-1 para el ‘increíble’ Aidan O’Brien

DONDE el césped se encuentra con las olas: ¡bienvenido a Del Mar y a la increíble Breeders’ Cup!

Si tienes hambre de carreras planas bajo el sol y no puedes soportar la idea de que faltan ocho meses para Royal Ascot, entonces el campeonato mundial de carreras es el lugar para ti.

Aidan O’Brien siempre envía un equipo fuerte, y este año presenta al actual favorito de las 1.000 Guineas, Precise, y al gran Gstaad, el clásico favorito.

Es rápido, frenético y es famoso por algunas de las carreras más emocionantes que verás durante todo el año.

También es una bonanza de despeje con una gran cantidad de Grupos 1.

Aquí, Templegate te explica sus jugadas para las carreras del viernes por la noche desde California, que se transmitirán en vivo por Sky Sports Racing.

Consejos para la Breeders’ Cup del primer día de Templegate

AIDAN O’BRIEN parece listo para una gran noche con dos grandes oportunidades en PRECISO (23.05 horas) y GSTAAD (12.25 a. m.) quienes pueden hacer el negocio.

El empate podría haber sido más favorable para las dos esperanzas de Ballydoyle, pero aquí se puede ganar desde lejos y sabemos que Christophe Soumillon correrá con confianza.

PRECISE está a la altura del lago Victoria, ganador de O’Brien el año pasado, en el césped de potras juveniles.

Estuvo impresionante en Fillies’ Mile en Newmarket la última vez en un terreno que fue inusualmente rápido para aprovechar su victoria en Moyglare en The Curragh.

Puede llegar tarde para recoger el premio.

GSTAAD será una prueba de nervios en el Juvenile Turf, pero puede darle a O’Brien una sorprendente octava victoria en la carrera.

Subir a una milla le dará tiempo para alcanzar la velocidad máxima y corrió con fuerza cuando llegó a un segundo apretado en Dewhurst la última vez cuando estaba demasiado interesado.

La pista más estrecha aquí debería ayudar y ha demostrado su eficacia en terrenos rápidos.

FERIA DE CY (9:45 p.m.) mostró un cambio brusco de ritmo para ganar una competencia candente en Woodbine en Canadá la última vez y tiene todas las posibilidades en el Juvenile Turf Sprint.

Ella obtiene unas prácticas 3 libras de los potros y el puesto diez no es imposible.

Lennilu parece una amenaza y True Love no es una esperanza desesperada bajo Wayne Lordan.

BAR DE PERCY (22.25 h) puede llevarse a las Potras Juveniles después de haber sido relegadas al segundo lugar por irrumpir en su rival en una buena competencia la última vez.

Será duro y listo otra vez, pero ella tiene un toque de clase y mejoró para este viaje la última vez.

TED NOFFEY (23.45 h) ya ha mostrado unos tacones limpios ante algunos de sus rivales de hoy y puede justificar pocas probabilidades de volver a atacar en el Juvenil a una distancia ideal.

