Consejos para las carreras de caballos: ‘A su entrenador le encanta esta época del año y puede defender su corona’

TEMPLEGATE afronta un sábado de acción realmente increíble con carreras de primer nivel en abundancia que confían en darle una paliza a los corredores de apuestas.

Síguelo en sus selecciones simplemente haciendo clic en sus probabilidades a continuación.

Hay acción de Grado 2 en la Charlie Hall Chase en Wetherby, una brillante handicap de la Copa Oro en Ascot, la Caza de Campeones de Grado 1 en Down Royal y, por supuesto, la Breeders’ Cup en Del Mar.

Los consejos de Templegate para todas las carreras más importantes de Estados Unidos están aquí… y recuerden controlar su ritmo, es un día monstruoso de carreras.

MARTATOR (2.05 Ascot, siesta)

Comenzó la temporada pasada ganando esta competencia candente y puede repetir la hazaña con Venetia Williams, quien tiene un récord excelente en las primeras semanas de la temporada. Ha ganado tres de sus cuatro salidas de persecución en Ascot y efectivamente pesa sólo 2 libras más que el año pasado gracias a la afirmación de su piloto.

INDEMNIZACIÓN (3.10 Ascot, nb)

Está mejorando con cada carrera y logró tres victorias con handicap en Market Rasen en su regreso el mes pasado. Saltó mucho en este viaje y no salió de segunda marcha para conseguir la victoria. Un aumento de 6 libras es más que justo y la entrenadora Emma Lavelle ha comenzado la temporada con fuerza.

GO DANTE (3.30 Wetherby, agudos)

Tiene mucho peso pero tiene capacidad de igualar. Terminó la temporada pasada ganando la candente Copa Imperial en Sandown durante este viaje y está en forma ganadora por aquí. Puede acercarse nuevamente con el jockey campeón Sean Bowen.

Veredictos televisivos de Templegate

WETHERBY

1.15

CANAL DE GLEN está listo para este paso adelante en su clase después de un buen éxito en Perth la última vez.

Fue desde el frente y le quedaban muchos en el tanque que cruzaba la línea. Hay más mejoras por venir.

Relámpago fue impresionante al anotar por cuatro cómodos cuerpos en su debut en la persecución en Chepstow.

Eso fue más de 2 metros, pero se mantiene tan lejos de las vallas, por lo que no debería tener problemas para llegar a casa.

Cimientos fuertes La última vez corrió cuesta arriba con vallas en Cheltenham y tendría una oportunidad si pudiera mantener el ritmo en esta primera carrera sobre vallas.

Noveno lago es otro corredor de vallas útil que vale la pena apostar en este arco de persecución.

Pep hablando Le ha ido bien en carreras menores pero necesita más para este grado.

1,50

AS DE ORO Debería llegar a la cima en esta carrera de trampas, pero su precio es bastante bajo.

Comenzó la temporada pasada con una buena carrera en Ascot Hurdle y obtuvo los honores de Grado 2 en Wincanton antes de su afortunada victoria en Champion Hurdle después de que Constitution Hill y State Man saltaran a la cubierta.

Luego ocupó un sólido segundo lugar en Punchestown y antes había estado muy fresca.

Kateira es un deportista probado de Grado 2 que corrió bien en la Caminata Larga aquí en Navidad.

Será interesante ver cómo le va en este viaje más corto y lo mejor que pueda hacer es acercarla.

Dysart Enos Parecía una superestrella potencial cuando era novato, pero las cosas se desviaron la temporada pasada.

Ha dado una vuelta en el Flat y el frenillo por primera vez puede ayudar.

2.22

LÍDER FUERTE Ocupó un excelente segundo lugar en el Liverpool Hurdle Grado 1 durante este viaje en abril y ganó bien en su regreso la temporada pasada, por lo que claramente va bien fresco.

Le gusta el terreno decente y el entrenador Olly Murphy todavía está golpeando a los ganadores.

Encanto de alfareros es otro ganador de Grado 1, pero su mejor momento ha sido un poco más corto.

Ha tenido una operación de viento desde su última carrera y será peligroso si llega a casa.

No te arriesgues obtener el peso permitido para las yeguas y tuve un regreso muy tranquilo en Chepstow hace tres sábados.

Es posible que haya sido con esta carrera en mente y a ella le gusta este lugar.

Ganó más de 2m7f en Uttoxeter, por lo que no tiene preocupaciones de resistencia.

Niebla de invierno y Doddiethegreat no pierden la oportunidad de encontrar su mejor forma.

2.57

Dado que no hemos tenido un niño de 10 años ganando esto en más de dos décadas, las fantasías principales Hewick, Pic D’Orhy y Protectorado todos tienen un ligero signo de interrogación.

Todos han demostrado estar al más alto nivel y, de ese trío, el ex ganador de Ryanair, Protektorat, puede ser la mayor amenaza, ya que antes se ha vuelto muy fresco.

Pic D’Orhy es mucho mejor en Ascot, pero Hewick está en forma tras una victoria en vallas y le gusta este viaje.

Pero EL VERDADERO BALLADOR demostró su gusto por esta carrera cuando la ganó hace 12 meses y la última vez calentó muy bien en los obstáculos más pequeños.

Puede acercarse nuevamente con probabilidades justas.

Djelo no debería ser descartado en una distancia ideal y ha ganado tres veces en el primer tiempo para Venetia Williams.

3.30

No me importa si lo hago Se mostró prometedor antes de quedarse atrapado en el barro en Wincanton la última vez en enero.

Tiene habilidad y todavía es temprano para la esperanza de Alan King.

Oro puro es un ganador habitual que la última vez tuvo mucho entre manos en Hexham.

Esta es una oposición más fuerte, pero el viaje le conviene y podría haber más por venir.

máximo de estrellas Gané aquí la última vez e intentaré ganar esto desde el frente. Podría conservar un lugar si no lo molestan desde el principio.

4.05

RIBEYE es tan confiable como parece y le quedaba algo en el tanque cuando ganó en Hexham la última vez.

Es un hombre minucioso al que le gusta llegar tarde y un aumento de 5 libras parece bastante justo.

delta rojo Hizo bien el trabajo en Sedgefield en su debut en la persecución de handicap la última vez y es capaz de hacerlo mejor. Podría estar por delante del handicap.

Confusión ganó por 17 cuerpos en Uttoxeter antes de un buen Bangor por segunda última vez.

Le gusta estar aquí y sabe si está listo para partir después de 191 días de descanso.

wa wa Viene de Murphy y Bowen y regresó con un distante segundo lugar en Uttoxeter el mes pasado.

Eso habrá quitado las telarañas y hoy estará mucho más cerca.

si dia perdió el rumbo, pero ganó un par de persecuciones la temporada pasada y ha vuelto a estar solo 1 libra por encima de su última marca ganadora.

FULAR

1.30

VIROFLAY No sería el primer gran cazador en dejar su huella en concursos abiertos.

Ganó por distancia en Kempton antes de acercarse en el Punchestown Festival Hunter, lo cual es un esfuerzo inteligente.

Se quedó sin energía a más de 3 metros allí y un viaje más corto como este podría ser ideal. Ha corrido ligeramente para su edad y puede mejorar nuevamente.

Sin preguntas Fue útil en la superación de vallas la temporada pasada y fue una lástima para ser verdad en el Martin Pipe del Festival. Debería ser un buen cazador.

No le digas a Su pasó de Paul Nicholls a Nicky Henderson y saltó mal en su debut en la persecución, por lo que es mejor verlo.

viejo gregoriano ganó un partido la última vez y tiene una ventaja física mientras lilian Gané las vallas en Francia, así que controle el mercado.

2.05

L’Eau Du Sud tiene mucha clase, como demostró cuando ganó el Grado 1 Enrique VIII como novato la temporada pasada.

Este viaje está bien y él es un saltador de sonido que debería estar allí.

colinabo Tiene un motor grande pero puede cometer costosos errores de salto. Ganó esta carrera en 2023 y puede llegar al cuadro si se mantiene de pie.

Pequeño Tonnerre Terminó la temporada pasada con una gran victoria en Punchestown durante este viaje y una repetición de eso lo haría peligroso.

3.10

alexei Disfruté de un terreno rápido cuando estaba en segundo lugar al regresar en Chepstow y debería ser competitivo desde la misma marca.

Washington obtuvo lo mejor de Muévete como Minnie en el mismo cartel en la pista de Gales y debería volver a ser competitivo en esta empresa más fuerte.

Paul Nicholls corre fasol y Afadil a quienes les gusta este viaje y han corrido bien en carreras similares antes.

No sería una sorpresa si alguno de los dos hiciera el marco con probabilidades decentes.

Oh betty Ha tenido una operación de viento desde un modesto esfuerzo en Swinton Hurdle y eso puede ayudar y es útil durante este viaje.

3.45

EL HOMBRE CAMBIANTE ascendió de rango la temporada pasada y terminó con un buen tercer lugar en un Aintree Grado 1.

Ganó en este recorrido y distancia en el camino y solo pesa 2 libras más que su excelente segundo lugar en la Ultima en Cheltenham. Está listo para otra buena campaña.

tierra de corte Puede que lo subestimen porque ha estado en carreras de veteranos, pero ha estado marcando tiempos rápidos y termina este viaje.

Luna de neón es un placer habitual en este viaje y vuelve a tener un grito en ambos sentidos desde una marca que cae.

Le Coq Hardi Tiene cierta forma útil en Irlanda y la última vez estuvo clasificado en el Kerry National. Nunca se ignora a un corredor de Henry De Bromhead en Inglaterra.

El amigo de Enrique Fue un buen ganador en Newbury en este viaje la temporada pasada antes de quedarse sin fuerza en el Nacional Escocés.

Sólo pesa 5 libras más que ese éxito y este podría ser el momento de atraparlo bien.

Dos por oro Le gusta estar aquí pero no ha ganado en dos años.

ABAJO REAL

2.40

ENVIOS ALLEN puede aterrizar esta carrera por tercera vez.

Puede que esté a punto de cumplir 12 años, pero esta es su final de copa y Henry De Bromhead lo tendrá en forma y en plena forma.

Sabemos que el viaje y la pista son ideales, ya que el terreno cede también en su calle.

Muchos piensan Torre de Spillane Está destinado a lo más alto, pero la temporada pasada le faltaron un poco en la Copa Rey Jorge y la Copa Oro.

Esta es claramente una carrera más suave que aquellas y tiene margen para mejorar.

Encontré cincuenta se quedó corto en Grado 1 la temporada pasada antes de registrar su mejor marca personal en Fairyhouse en abril.

Su mejor forma ha terminado un poco más corto.

Plegado occidental Regresó con una convincente victoria de Grado 2 en Gowran el mes pasado y podría mejorar nuevamente con eso en su haber, pero necesita hacerlo.

Los consejos de Templegate

