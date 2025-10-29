Consejos para las carreras de caballos: “Él es el mejor en este viaje de una milla y está listo para ganar”

Los consejos de TEMPLEGATE para las carreras del miércoles se encuentran a continuación.

ICE MAX (2.47 Nottingham, siesta)

Ha estado ejerciendo bien su oficio a nivel de grupo durante toda la temporada y la última vez sufrió una gran desventaja en York para conseguir un éxito sin problemas. Es mejor en este viaje de una milla y le gusta un poco de jugo en el suelo, por lo que debería estar preparado para ganar este concurso listado.

A PAI DE NOM (1,23 Newton Abbot, nb)

Salí muy bien en mi debut en handicap aquí el mes pasado. Podría haber puesto más de dos cuerpos entre él y el resto y debería dar un gran paso adelante con ese abridor en su haber.

MANYANA BLUE (2.07 Fakenham, triplete)

Todavía no ha terminado el podio y estuvo cerca en Fontwell la última vez. A ella le gusta este terreno así que puede acercarse de nuevo.

PASEO ALPINO (4.22 Nottingham, Lucky 15)

Ha ganado dos de sus últimas tres carreras, incluso en terreno blando en Newbury la última vez.

