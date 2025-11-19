Consejos para las carreras de caballos: ‘Es un caballo totalmente diferente con este entrenador’

TEMPLEGATE aborda la acción del miércoles confiando en fortalecer el banco antes de otro gran fin de semana.

Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades a continuación.

HEEZTHEBOY (3.01 Hexham, siesta)

Ha parecido un caballo diferente desde que se unió a Gary Hanmer y anotó por 15 cuerpos aquí a principios del mes pasado antes de acercarse en compañía decente en Uttoxeter hace 19 días. El handicap le ha subido sólo 2 libras por ese excelente esfuerzo y puede volver a anotar en una distancia ideal.

PUENTE DE LAS ÁGUILAS (5.10 Kempton, nb)

Hizo su debut el mes pasado y quedó segundo de cerca en Nottingham en su segunda salida. David Menuisier está en buena forma y puede dar el paso en su primera prueba de todo tipo de clima.

SOL Y ROSAS (4.40 Kempton, triple)

Estuvo cerca del arco de handicap en Wolverhampton la última vez y no necesita mucho más para anotar.

ESPERTI (1.35 Ffos Las, Lucky 15)

Gané aquí en febrero y necesitaba regresar de ocho meses de descanso con un buen segundo lugar en Newton Abbot la última vez.

