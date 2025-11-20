Consejos para las carreras de caballos: “Es un cazador brillante en una carrera increíble”

Los consejos de TEMPLEGATE para los jueves están a continuación,

PEP TALKING (3.20 Wincanton, siesta)

Ha subido al podio en ocho de sus últimas nueve carreras, con cinco victorias en esa excelente secuencia. Tenía un largo cómodo en la mano cuando anotó en Wetherby hace 19 días durante este viaje cuando su brillante salto volvió a salir a la luz. Un aumento de 4 libras en el peso para ese éxito sin problemas parece más que justo y será difícil detenerlo en clase aquí.

CRUZ MILITAR (3,35 Newcastle, nb)

Ha estado llamando a la puerta con un cronómetro de cuatro segundos y puede desviarse. La larga recta en Gosforth Park le dará mucho tiempo para acelerar.

FAIRY GLEN (1,55 Lingfield, agudos)

Fue derrotado por sólo medio cuerpo en este grado catalogado en Bath el mes pasado. Ella recibe este viaje con fuerza y ​​ha ganado dos veces en todo tipo de clima, por lo que cambiar del césped artificial no le genera temores.

RASGADO Y DEShilachado (1,45 Warwick, Lucky 15)

Fue impresionante cuando ganó en Aintree hace 25 días y puede repetir la victoria del año pasado en esta carrera.

