Consejos para las carreras de caballos: “Es un cazador nato y esta es una carrera débil”

Las selecciones de TEMPLEGATE para la acción del domingo se encuentran a continuación.

Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades.

BOSTON JOE (2,50 Ffos Las, siesta)

Mostró cierta promesa en las vallas la temporada pasada, particularmente cuando quedó segundo aquí en su última persecución en abril. Saltó mejor ese día y claramente le gusta la pista, ya que ganó aquí antes. La entrenadora local Rebecca Curtis lo envió de regreso a superar obstáculos para su regreso aquí el mes pasado y se formó bien en tercer lugar. Pero ahora sus conexiones lo ven claramente como un cazador y ha vuelto a superar los obstáculos más grandes en lo que parece la carrera más suave que ha enfrentado hasta ahora. Su victoria en vallas aquí provino de una marca similar y parece una buena oportunidad.

HACIA EL PARQUE (1.30 Sandown, nb)

Cayó por sólo un cuello en Uttoxeter en su remontada hace 23 días. No le ayudó el hecho de tener que saltar el penúltimo obstáculo que detuvo su impulso. Puede hacerlo mejor aquí.

HURACÁN PAT (2.05 Sandown, triple)

Ganó dos de sus tres campeonatos, incluido su debut aquí por esta misma época el año pasado. Terminó la temporada con un éxito fluido en Chepstow y debería ser un buen corredor de vallas.

COURTLAND (3.15 Sandown, 15 de la suerte)

El equipo de Bowen ha estado en buena forma y a este veterano le estaba yendo bien cuando derrocó en Ascot la última vez. Se mantiene bien y maneja cualquier terreno, por lo que debería estar ahí.

