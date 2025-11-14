Consejos para las carreras de caballos: “Es un verdadero luchador con un montón de potencial sin explotar”

TEMPLEGATE afronta un fantástico primer día de la reunión de noviembre de Cheltenham con la confianza de desatar el infierno en los corredores de apuestas y conseguir uno o dos toques.

Síguelo y respalda cualquiera de sus selecciones simplemente haciendo clic en sus probabilidades a continuación.

LICENCIA DE AUSENCIA (2.20 Cheltenham, siesta)

Puede ganar la persecución de principiantes ‘Save Our Bets’ de The Sun. El periódico número uno de Gran Bretaña en carreras patrocina el concurso para resaltar la amenaza que cualquier aumento del impuesto a las apuestas en el presupuesto de este mes supondría para nuestro brillante deporte. Y la carrera ha atraído a algunos cazadores de calidad, incluido este niño de ocho años que proviene del patio de entrenamiento de Anthony Honeyball. Ya ha demostrado su afición por Cheltenham después de ganar con buen estilo aquí el mes pasado. La montura de Rex Dingle mantuvo el ritmo durante todo el viaje de prueba y logró remontar la legendaria colina después de perder el liderato al principio del rodaje. Esa es una muy buena señal, ya que necesitas un luchador para mantener las persecuciones en Cheltenham. Fue su primera carrera desde que ganó en Newbury en marzo y tiene mucho más por venir con solo cuatro salidas de persecución en su CV.

FORTUNE DE MER (4.00 Cheltenham, n.b.)

Puede conseguir el botín para Dan Skelton. El excelente ganador del listado mostró verdadera determinación al enfrentarse al Doctor Blue en el Sharp Novices’ Hurdle aquí el mes pasado, viajando como un acto con clase y encontrando mucho cuando era necesario. Tiene sus peculiaridades, pero esta pista claramente saca lo mejor de él y una marca de 124 aún podría subestimar su habilidad.

HEADS UP (3:30 Cheltenham, triplete)

Manejará este paso adelante en clase con calma. El caballo castrado de John McConnell quedó segundo en el Champion Bumper aquí y confirmó esa promesa al ganar sin problemas en su debut en vallas en Listowel. Eso sugirió que disfrutará del viaje más largo de hoy, y con el jardín en buen estado, parece del tipo que seguirá mejorando.

Veredictos televisivos de Templegate (ITV4)

CHELTENHAM

1.10

KAP VERDE encaja en este complicado abridor.

Llamó la atención cuando estuvo en segundo lugar en Fontwell en su regreso, dando la impresión de que el paso hasta 2m5f aquí jugaría perfectamente con sus puntos fuertes.

Continúa avanzando, se maneja con facilidad en el terreno y parece bastante tratado en 120 con más mejoras por venir.

Ahora en forma después de esa reaparición y con Freddie Keighley quitando 3 libras, puede dar el siguiente paso.

Manifiesto de la suerte Es un gran peligro para el equipo de Tom Lacey.

Está en una pronunciada curva ascendente después de dos victorias en Kelso y las yardas adicionales no representan ningún problema, aunque ahora enfrenta su prueba más dura desde 9 libras más.

Marlacoo Vale la pena echarle un vistazo después de correr una carrera audaz en Chepstow al regresar de una operación de viento.

Se mantiene bien y el probable ritmo fuerte debería adaptarse a su estilo de resistencia.

Un Pai De Nom está abierto a mejoras y da forma como si este viaje sacara más, mientras Kalio Terminó la temporada pasada con una buena victoria en Newbury y ha ido muy fresco.

1,45

CRESTA DE MIRA puede obtener un rendimiento ganador.

Ha tenido sus altibajos, pero lució mejor que nunca cuando logró una fuerte desventaja en Sandown en febrero y lo respaldó con un sólido cuarto lugar en Red Rum en Aintree.

Viaja con dulzura, salta bien y se maneja con un poco de soltura.

El paso atrás a 2m4f parece ideal en esta etapa de su carrera, y con Sean Bowen de nuevo a bordo y conservando las carrilleras, puede hacerlo bien.

fugitivo califica como la principal amenaza. Es un verdadero caballo de Cheltenham con una buena forma en pista y, a menudo, sale bien de una escapada, por lo que se espera una carrera audaz.

Señor Baddesley llega aquí en gran orden después de una fácil victoria en Newbury y parece peligroso si maneja el cambio rápido.

Persecución de doncella señor coffey podría volver a pisar el cuadro en una pista convencional después de buenos esfuerzos en el campo a través de aquí.

2.20

LICENCIA DE AUSENCIA puede huir de sus rivales.

El hijo de ocho años de Anthony Honeyball hizo un sorprendente regreso aquí el mes pasado, reapareciendo con valentía para recuperar el liderato cerca de casa en una carrera que está funcionando bien.

Ese esfuerzo demostró valor y clase y, con el patio en plena forma, se ha encargado de afrontar este viaje más largo de 3m1f.

Establece un estándar alto y parece abierto a mejorar.

vadear Califica el peligro obvio después de hacer un exitoso debut como cazador en Worcester.

Es progresivo, se mantiene bien y debería aprovechar esa primera carrera de regreso, pero enfrenta su prueba más dura hasta el momento en este viaje.

Doble potente Ya ha demostrado su valía aquí y llegó desde muy lejos cuando fue tercero la última vez.

2.55

JONBÓN puede lograr tres victorias en Shloer Chase en el giro.

La estrella de Nicky Henderson nunca ha estado fuera de los dos primeros en su brillante carrera, con 13 victorias en 17 sobre vallas, incluidas nueve de Grado 1.

Terminó la temporada pasada con un problema cuando fue segundo en la Celebration Chase en Sandown después de ganar en Aintree.

Eso se produjo después de que un raro error de salto le costara la Caza de Campeones.

Ha vencido a la mayoría de los rivales de hoy antes y ha tenido una gran oportunidad antes de este regreso. Es un premio corto pero debería ganar esto.

L’Eau Du Sud parece el principal peligro para los Skeltons después de una excelente primera campaña sobre vallas, logrando cuatro rebotes, incluido un Grado 2 aquí.

Es progresista, viaja con fuerza y ​​el astillero ha tenido un buen comienzo de temporada.

Cazador de libertad está mejorando rápidamente y tuvo la mala suerte de caer cuando todavía estaba en la lucha por la Caza de Campeones. Su historial general aquí es sólido.

Edwardstone Hizo algunos buenos esfuerzos la temporada pasada sin poner la cabeza al frente. Es probable que vuelva a encontrar una pareja demasiado buena.

matata Ha ganado aquí en grados menores pero necesita encontrar más en esta elegante compañía.

3.30

AVISO puede dar este paso en clase con calma.

El caballo castrado de John McConnell quedó segundo en el Champion Bumper aquí y confirmó esa promesa al ganar sin problemas en su debut en vallas en Listowel.

Eso sugirió que disfrutará del viaje más largo de hoy, y con el jardín en buen estado, parece del tipo que seguirá mejorando.

Solo lo hemos hecho Impresionado en Galway antes de llegar tarde cuando esté en disputa la próxima vez.

Es progresivo y se queda, por lo que es peligroso si hace una ronda clara.

Gran flota trae una sólida forma de novato en Cheltenham y debería apreciar un verdadero ritmo, mientras que tugurio llamó la atención en Chepstow y puede aprovechar eso con los disparos de los Skelton.

No hay drama este final tiene sólidas credenciales y representa un jardín superior.

4.00

FORTUNA DE MER puede conseguir el botín para Dan Skelton.

El excelente ganador del listado mostró verdadera determinación al enfrentarse al Doctor Blue en el Sharp Novices’ Hurdle aquí el mes pasado, viajando como un acto con clase y encontrando mucho cuando era necesario.

Tiene sus peculiaridades, pero esta pista claramente saca lo mejor de él y una marca de 124 aún podría subestimar su habilidad.

Príncipe de la frontera parece demasiado caro después de esforzarse mucho para ganar en Chepstow.

Es duro, está mejorando y el ritmo se adaptará a su estilo sencillo.

Emperador francés También inspira respeto al regresar de un descanso para anotar en Worcester.

Eso no parecía una casualidad y hay más por venir.

Alphonse Le Grande Es interesante después de correr en algunos handicaps planos calientes.

Ha recibido respaldo, pero necesita mostrar más sobre la madera.

Katakanaque anotó un gol decisivo en Thurles, parece una amenaza irlandesa viva si viaja en forma similar.

Tony Martin siempre es respetado y el campeón Sean Bowen monta su bruant que está en forma desde el Flat y ganó su última carrera de obstáculos en Downpatrick en junio y podría mejorar.

Los consejos de Templegate

