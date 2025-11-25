Consejos para las carreras de caballos: “Esta pista parece absolutamente perfecta”

TEMPLEGATE afronta las carreras del martes con la confianza de conseguir algunos ganadores.

ESTRELLA SARAB (5.30 Wolverhampton, siesta)

Jack Channon pagó mucho dinero para mantener a este tipo en su establo y la última vez se topó con uno en Kempton. Una repetición de eso debería ser más que suficiente para aguantar esto a pesar de un pequeño empujón hacia arriba en el peso. Esta pista más estrecha también parece perfecta para él y su cuadro le da opciones.

CONCETTO (2.35 Hereford, n.b.)

Debería ser mejor que su reciente segundo con Harry Cobden tomando el mando. El terreno decente está justo al final de su calle y se alejó a kilómetros de la tercera vez la última vez. Esta no parece una serie fuerte y él es el indicado para vencer.

SIGUE EN COBBLING (2.00 Hereford, agudos)

Gané una carrera tranquila en Sedgefield la última vez y encontré otra buena oportunidad. Henry Daly ha estado entre los ganadores y puede compensar un pequeño aumento en el peso en su terreno preferido.

FUEGO SANTO (2.10 Lingfield, Lucky 15)

Ella cayó peleando las últimas dos veces y la última vez tuvo mala suerte en el último estadio. Se siente atraída por la huelga bajo el mando de la jockey Rossa Ryan.

