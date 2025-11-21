Consejos para las carreras de caballos: ‘La última vez corrió detrás de una superestrella potencial’

Los consejos de los viernes de TEMPLEGATE se encuentran a continuación,

Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades.

MUÉVETE COMO MINNIE (2.35 Ascot, siesta)

Corrió muy bien cuando estaba en tercer lugar la última vez. Llegó a casa justo detrás de la potencial superestrella Alexei, quien ganó el Greatwood Hurdle el fin de semana. Fue una actuación inteligente y ha regresado de la misma marca con el equipo Twiston-Davies en excelente forma.

DISTRIBUIDOR DE DIAMANTES (2.44 Chepstow, nb)

Siempre lució complicado sobre obstáculos, pero la última vez fue un personaje reformado en su debut en la persecución para los Skelton. Cometió un par de errores de novato en Kelso, pero superó sus vallas y ganó desde el frente con un poco en la mano. Debería haber aprendido de eso y hoy puede saltar mejor.

WASTHATOK (12.07 Catterick, triple)

Lo ha hecho bien desde que superó obstáculos. Ocupó un cercano segundo lugar en Wetherby el mes pasado antes de seguirlo por más de seis cuerpos en Newcastle.

DOCTOR AZUL (12,50 Ascot, 15 de la suerte)

La última vez fue un elegante segundo de cabeza corta en su debut en vallas en un Cheltenham Grado 2 y tiene más por venir.

