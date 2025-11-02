Consejos para las carreras de caballos: “Va bien fresco y tiene un jinete de primer nivel en la silla”

TEMPLEGATE afronta la acción del domingo confiando en el éxito.

VAL DANCER (3.12 Carlisle, siesta)

Soy un gran admirador de Charlie Deutsch sobre vallas y él está de acuerdo con el habitual ganador de Mel Rowley, que golpeó dos veces sobre vallas la temporada pasada. Una de esas victorias se produjo en esta pista que no se adapta a todos los caballos por su buen acabado. Ha estado fuera desde un buen segundo en Haydock en febrero pasado, pero antes se ha recuperado mucho y ha bajado 6 libras de pesas.

LIEM MERA KAI (1.18 Huntingdon, nótese bien)

Fue un impresionante ganador en su debut en Warwick. Eso fue en marzo y rápidamente fue marcado como un futuro corredor de vallas a seguir y mostró mucho ritmo durante este viaje. Puede mejorar para Warren Greatrex.

TELEPATHIQUE (1.32 Carlisle, agudos)

Tiene cuatro victorias y un segundo en sus cinco salidas en persecución. Está probada en esta clase listada y salta muy bien desde el frente. Ella se vuelve fresca y aceptará muchos cambios.

BENMORE (12.32 Carlisle, Suerte 15)

Terminó la temporada pasada con una prometedora victoria en Hexham, donde saltó mejor. Puede continuar ese progreso en su regreso.

Los consejos de Templegate

