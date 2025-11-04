Home Deportes Consigue £50 en apuestas de fútbol gratis al unirte a Betfred

DOS de los clubes más importantes de Europa se enfrentarán en un choque masivo de la Liga de Campeones el martes cuando el PSG reciba al Bayern de Múnich.

Y los nuevos clientes de Betfred pueden reclamar una fantástica £ 50 en apuestas gratis y bonificaciones cuando se registran y apuestan diez libras en el concurso.

⚽ Cómo reclamar…

Oferta de bienvenida de Betfred

  1. Visita el sitio web de Betfred AQUÍ*
  2. Registre una cuenta utilizando el enlace proporcionado
  3. Deposite £ 10 con una tarjeta de débito
  4. Realice su primera apuesta de £10 o más en cualquier mercado de apuestas deportivas que califique, con cuotas iguales o superiores.
  5. Una vez que la apuesta se haya liquidado, Betfred acreditará en su cuenta £50 en apuestas gratis.

¿Nuevo en Betfred? Entonces puedes reclamar esta increíble oferta de fútbol.

Simplemente visite el sitio web de Betfred y registre una nueva cuenta utilizando el enlace proporcionado.

Entonces sólo tienes que depositar y apostar £10 en cualquier mercado de fútbol con cuotas iguales o superiores.

Cuando la primera apuesta se haya liquidado (gane o pierda), Betfred acreditará en su cuenta las siguientes apuestas gratuitas;

  • 3 x £10 para usar en cualquier mercado de apuestas deportivas
  • 2 x £10 para usar en acumuladores (4+ selecciones)

*Solo nuevos clientes. Regístrese, deposite con tarjeta de débito y realice la primera apuesta de £10+ en Evens (2.0)+ en deportes dentro de los 7 días para obtener 3 x £10 en apuestas deportivas gratuitas y 2 x £10 en apuestas gratuitas de Acca dentro de las 10 horas posteriores a la liquidación. Caducidad de 7 días. Se aplican exclusiones de elegibilidad y pago. Se aplican términos y condiciones completos.



