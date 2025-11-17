Contreras nunca había ganado un partido de playoffs; ahora las Cobras están en semifinales del City

Vaya año ha sido para el equipo de fútbol de Contreras High. El entrenador Manuel Guevara renunció en febrero cuando la escuela no le permitió realizar entrenamientos de temporada baja. Luego regresó después de que los funcionarios de la escuela cambiaran de opinión.

En el verano se produjeron redadas de inmigración por parte de ICE que crearon miedo entre los jugadores y los padres, obligando a 20 a faltar a la práctica un solo día.

“Los niños me decían que sus padres no querían que salieran de su casa”, dijo Guevara.

Luego, el equipo ganó su primer partido de playoffs de la Sección de la Ciudad el 7 de noviembre desde que abrió la escuela en 2007. Ahora los Cóndores están en las semifinales de la División III de la Sección de la Ciudad contra Santee, el primer favorito, el viernes.

“Definitivamente ha sido un año de montaña rusa, por decir lo menos”, dijo Guevara.

Liderando al equipo han estado los titulares Alex Vásquez y Randy Jones, ambos jugando como apoyador y corredor. Jones tiene 1,107 yardas terrestres y Vásquez tiene 720 yardas. Jones, un fullback, ha sido “un animal. Corre duro”, dijo Guevara.

El desafío esta semana es encontrar una manera de lidiar con el corredor del All-City Darnell Miller, quien corrió para 311 yardas y tres touchdowns en la victoria de Santee por 44-35 sobre Contreras el 12 de septiembre.

“Es un atleta especial”, dijo Guevara. “Pasa de cero a toda velocidad en un paso y medio”.

Los entrenadores de fútbol de Contreras, Manuel Guevara y Carlos Trujillo, se turnan para lavar camisetas. Esta semana le tocó a Trujillo después del juego de barro. Los llevó a una lavandería automática de Eagle Rock, puso $4 en monedas x tres y luego $5 para secarlos. 90 minutos. Al menos tiene WiFi. Vio una película. – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 16 de noviembre de 2025

Contreras derrotó a Jefferson en el barro 20-14 el viernes. Contreras espera otro campo embarrado esta semana, pero le toca a Guevara lavar camisetas. Le gustaría ir a la lavandería si eso significa que su equipo ha llegado al partido de campeonato de la City Division III.

Esta es una mirada diaria a los acontecimientos positivos en los deportes de la escuela secundaria. Para enviar cualquier noticia, envíe un correo electrónico a eric.sondheimer@latimes.com.