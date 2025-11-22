Corona Centenario anota tarde para vencer nuevamente a Mater Dei

El entrenador Matt Logan se quedó al margen faltando nueve segundos y su equipo Corona Centennial lideraba a Mater Dei 28-27. Había pedido un tiempo muerto tratando de congelar al pateador de Mater Dei, Jerry Shifman, quien intentaría un gol de campo de 46 yardas para decidir el partido de playoffs semifinal de la División 1 de la Sección Sur el viernes por la noche en Corona.

“Solo esperaba que fallara”, dijo Logan.

El liniero defensivo de Centennial, Miles Schirmer, se abrió paso para bloquear el intento de gol de campo y enviar a Centennial a enfrentar a Santa Margarita en el juego de campeonato del próximo viernes en el Rose Bowl.

“Fue una emoción irreal y estoy muy feliz por estos niños”, dijo Logan. “Se dejan el pelo jugando”.

Dijo Schirmer: “Levanté la mano y me golpeó el antebrazo. Simplemente saqué todas mis fuerzas en una embestida y salté tan alto como pude”.

Después de que el mariscal de campo de Centennial, Dominick Catalano, se arrodilló para agotar el tiempo, la multitud llena se volvió loca con ruido y emoción mientras los jugadores de Centennial celebraban en el campo.

“Lo logramos”, dijo Logan.

Fue hace 10 años que el hermano de Catalano, Anthony, ahora coordinador ofensivo del equipo, llevó a Centennial a un campeonato de la División 1. Ahora el hermano pequeño tendrá su momento en el centro de atención después de una actuación valiente que lo vio aguantar una poderosa carrera de pases de Mater Dei para lanzar para 290 yardas y correr para dos touchdowns.

Fue su pase de touchdown de 24 yardas a Keawe Browne cuando quedaban 1:35 el que proporcionó el marcador ganador.

“Es una sensación increíble”, dijo Catalano.

Keawe Browne de Corona Centennial realiza una atrapada de touchdown de 24 yardas ganadora del juego para derribar a Mater Dei. (Craig Weston)

Browne dijo: “Vi la pelota subir y tuve que atraparla”.

Hubo muchas jugadas importantes para Centennial (11-1), ninguna más que una captura grupal antes del intento de gol de campo que empujó a Mater Dei desde la yarda 17 a la 29.

Jonathan McKinley, cuyo hermano Javon también jugó en el último equipo campeón de Centennial hace 10 años, fue parte de cinco jugadores que rodearon y derrotaron al mariscal de campo de Mater Dei, Ryan Hopkins.

“Dios mío, se siente increíble”, dijo McKinley.

Otra atrapada del año con una mano para Ty Plinski de Corona Centennial. Catalano anota en carrera de dos yardas. Centenario 21, Mater Dei 16 pic.twitter.com/SIcAOkcV34 – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 22 de noviembre de 2025

Browne y el receptor Ty Plinski siguieron atrapando tras otro. La atrapada con una sola mano de Plinski, algo por lo que se hizo conocido, fue otro clásico instantáneo.

“Es irreal”, dijo Logan sobre Plinski, quien tuvo cuatro recepciones para 98 yardas.

Dirigido a Pomona Pitzer, el mariscal de campo Dominick Catalano derriba a Mater Dei 28-27 con 290 yardas por aire, dos touchdowns por tierra y un pase de touchdown ganador del juego a Keawe Browne con 1:35 por jugarse para Corona Centennial. pic.twitter.com/2eEE20rqcD – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 22 de noviembre de 2025

Mater Dei abrió una ventaja de 10-0 tras el primer cuarto. Hopkins acertó seis de seis pases para 57 yardas. Pero Centennial tomó una ventaja de 14-10 en el medio tiempo. Las carreras de touchdown de cuatro yardas de Malaki Davis y Catalano dieron impulso a los Huskies.

En el tercer cuarto, Mater Dei (8-3) recuperó la ventaja 16-14 con una recepción de touchdown de 43 yardas de Kayden Dixon-Wyatt. Regresaron los Huskies y Catalano, quien tuvo un touchdown de dos yardas para una ventaja de 21-16. Mater Dei se conformó con un gol de campo de 23 yardas de Shifman, luego tomó ventaja de 27-21 cuando Shaun Scott recuperó un balón suelto, lo devolvió a las siete y Chris Henry Jr. atrapó un pase de touchdown de siete yardas.

Centennial hizo ajustes. Se esperaba que intentara correr el balón, pero como a la secundaria de Mater Dei le faltaban varios jugadores debido a lesiones, Logan recurrió a su ataque aéreo. Y cuando los Huskies necesitaron correr el balón en su último ataque, Zander Lewis logró dos carreras importantes.

El bucle temporal se ha roto. Se acabaron ocho años de terminar la temporada de fútbol americano de la escuela secundaria en el sur de California con Mater Dei o St. John Bosco como el equipo número uno. No más Día de la Marmota. Bienvenido a un nuevo comienzo.

Era la segunda vez esta temporada que Centennial vencía a Mater Dei. El encuentro entre Centennial y Santa Margarita debería ser una final que agradará al público. Carson Palmer, el entrenador de primer año de Santa Margarita, se enfrentará a Logan, quien superó la marca de 300 victorias esta temporada. La defensa de Santa Margarita ha sido extraordinaria. Santa Margarita venció a Centennial a principios de esta temporada 33-27 en tiempo extra en un juego que Logan se perdió debido a un susto de salud.

“Estaré allí esta vez”, dijo Logan, quien estaba comiendo sandías saludables antes del partido pero vistiendo sus habituales pantalones cortos durante el partido en una noche para recordar.