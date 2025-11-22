Crenshaw pone fin a la racha invicta del Birmingham en la sección City

Se acabó la racha.

Crenshaw se basó en una defensa tenaz y un ataque aéreo eficiente para poner fin a la racha de 55 victorias consecutivas de Birmingham contra equipos de la Sección de la Ciudad y ganarse un lugar en el juego de campeonato de la División Abierta de la próxima semana con su valiente victoria semifinal por 12-7 el viernes por la noche en Lake Balboa.

“Todo es cuestión de corazón… Agradezco a mi línea ofensiva y a mi defensa, ellos dominaron”, dijo el mariscal de campo junior Danniel Flowers, quien jugó con un yeso de fibra de vidrio en su mano izquierda para proteger una muñeca rota que sufrió el 10 de octubre en una blanqueada de 32-0 ante Washington Prep. “Llegamos aquí con mucha confianza y todo lo que hice fue leer la zona y lanzarla justo detrás de donde se fue el defensor”.

Los Cougars, sextos preclasificados (10-1), han logrado ocho victorias consecutivas desde la derrota por 23-6 ante Hamilton el 5 de septiembre, y su último triunfo cuenta como el número 300 para el veterano entrenador Robert Garrett, quien ha estado de licencia administrativa desde el inicio de la temporada y no estuvo en el campo para celebrar el hito con sus jugadores.

En dos victorias en playoffs, la defensiva que se dobla pero no se rompe ha concedido sólo siete puntos: un pase de mariscal de campo de una yarda en el primer cuarto por parte de Kevin Hawkins de Birmingham. Crenshaw blanqueó 30-0 al tercer preclasificado San Pedro en condiciones de barro en los cuartos de final.

Crenshaw interceptó dos pases de Hawkins, uno de Kyion Rattler en el primer cuarto y el otro de Deandre Kirkpatrick al final del tercero, lo que llevó a un pase de anotación de 16 yardas de Flowers a Deance’ Lewis para el marcador ganador con 12 segundos en el último cuarto. El intento de dos puntos falló.

Kyion Rattler de Crenshaw salta frente al receptor de Birmingham Jimmy Rentería para interceptar un pase durante el primer cuarto el viernes por la noche. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Los Patriots (8-4), segundos preclasificados, tuvieron sus oportunidades, pero un gol de campo de 38 yardas en su primera serie de la segunda mitad fue bloqueado. Su último suspiro llegó en un despeje falso con 2:30 restantes cuando Paul Turner se estiró para atrapar un pase de Jimmy Rentería en cuarta oportunidad solo para que el balón se soltara con un golpe de castigo de Flowers en la yarda 15 de los Cougars.

“El entrenador G es mi mentor y esperamos ganar todos los juegos”, dijo Terrence Whitehead, quien se desempeña como entrenador interino y dirige las prácticas en ausencia de Garrett. “No tendemos a ser tan profundos como otros equipos, pero entrenamos a los niños y la mayoría de nuestros muchachos juegan en ambos sentidos”.

Joshua Jones cruzó la línea de gol antes de que su rodilla tocara el césped para una carrera de anotación de una yarda para culminar un avance de 85 yardas y 12 jugadas y llevar a los Cougars a 7-6 a principios del segundo cuarto. El punto extra fue bloqueado.

Crenshaw intentará pasar otra prueba el 29 de noviembre cuando se enfrente al cabeza de serie número uno, Carson, que derrotó a Garfield 40-7 en la otra semifinal del viernes, a las 6 pm en Southwest College. Los Cougars han ganado seis coronas de la ciudad y un título estatal desde que Garrett asumió el mando en 1988, y tienen toda la motivación que necesitan.

Braylen Morgan, de Birmingham, corre para lograr un primer intento durante el partido de playoffs semifinal de la División Abierta de la Sección de la Ciudad el viernes. (Steve Galluzzo / Para The Times)

“Sería maravilloso hacerlo por él aunque no esté aquí”, dijo Flowers, quien completó 15 de 25 pases para 110 yardas y el apoyador Chris Barrera le interceptó un tiro al final de la primera mitad.

“Estábamos ganando en el entretiempo, pero no los derrotamos”, dijo el entrenador de los Patriots, Jim Rose. “No es que nos derrotaran por 40, pero ellos jugaron un partido completo y nosotros no. Felicitaciones ante ellos. Pasamos ocho años y cinco días sin perder ante un oponente de la sección; estos niños estaban en la escuela primaria. Esta no fue nuestra noche. Toda racha llega a su fin eventualmente”.

La derrota anterior de Birmingham en la competencia del City fue 40-35 en Fairfax en los cuartos de final de la División Abierta en 2017. Los Patriots perdieron ante Narbonne en las semifinales en 2018 y nuevamente la temporada pasada, pero los Gauchos perdieron ambas victorias por usar jugadores no elegibles.