Crenshaw vuelve a ascender en el fútbol pero sin el entrenador Robert Garrett

El entrenador en jefe oficial del equipo de fútbol americano de Crenshaw High sigue siendo Robert Garrett a pesar de que se le ha prohibido asistir a los juegos en la propiedad del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles desde el 21 de agosto, cuando fue puesto en licencia administrativa.

Su asistente de mucho tiempo y graduado de Crenshaw, Terrence Whitehead, asumió como entrenador interino la semana antes del partido inaugural. Él y los asistentes entrenados por Garrett desde que eran adolescentes tienen a los Cougars con marca de 10-1 y jugando por el título de la División Abierta de la Sección City contra el primer favorito Carson a las 6 pm el sábado en LA Southwest College.

“Creo que está haciendo un trabajo sobresaliente desde donde lo pusieron”, dijo Garrett.

Garrett dijo que no sorprende lo que Crenshaw ha logrado con 14 de 18 jugadores que regresaron de un equipo la temporada pasada que perdió por un solo punto en la primera ronda de los playoffs de la División I ante el cabeza de serie No. 1 Eagle Rock. Agregue al apoyador destacado De’Andre Kirkpatrick a ese grupo junto con otros y tendrá a Crenshaw buscando su séptimo título de la Ciudad.

“Mi opinión es que se ganan partidos de enero a julio cuando se reúnen diariamente y se analizan los fundamentos, las habilidades y se hacen más grandes, más fuertes y más rápidos. Se gana en la sala de pesas”, dijo Garrett.

Garrett dijo que habló con Whitehead semanalmente y vio juegos que se transmitieron. Pero no tiene intención de asistir al partido del sábado.

El entrenador de Crenshaw, Robert Garrett, se encuentra en licencia administrativa desde agosto. (Mel Melcón/Los Angeles Times)

“Estaré sentado frente a un televisor viendo USC versus UCLA”, dijo.

Garrett elogió a Kirkpatrick, una transferencia del poder de ocho hombres Animo Robinson a quien conoció la primavera y el verano pasados.

“Es, por lejos, un jugador de la División I”, dijo sobre el joven de 6 pies 3 pulgadas y 225 libras. “No se puede entrenar el tamaño. Tiene buena actitud. No dice malas palabras, no se queja y no se junta. No viene de mí ni de nadie que lo entrene. Todo lo que podemos hacer es motivarlo y alentarlo a hacerlo mejor”.

Decir que Garrett está harto del LAUSD es quedarse corto. No ha habido ninguna celebración del mayor logro de un entrenador de fútbol en la historia de la City Sección. Las 10 victorias de Crenshaw le dan 300 victorias en su carrera desde 1988, lo que lo coloca en territorio del Salón de la Fama.

“Voy a entrenar en algún lugar, de alguna manera”, dijo. “Nací para entrenar. Soy un entrenador increíble. Nadie me dio eso y nadie me lo puede quitar”.

Garrett dijo que nunca le han dicho lo que se está investigando en los últimos cuatro meses.

“Voy a entrenar de nuevo. Voy a salir de casa muy pronto porque soy ciudadano estadounidense”, dijo.

Continúa recibiendo el pago completo mientras se queda en casa y espera que lo autoricen. Una vez que el LAUSD inicia una investigación, ésta puede durar más de un año. El ex entrenador de baloncesto de Huntington Park, Joe Reed, regresó este año después de 14 meses de licencia administrativa tras una queja de sus padres.

“No me han dicho nada”, dijo Garrett. “Lo único que me han dicho es que estamos investigando. No importa lo que pase porque, independientemente de lo que me digan sobre lo que están investigando, no encontrarán ningún delito”.

Garrett está escribiendo un libro. Dijo que fue el primero de su promoción de 1977 de Jefferson High en obtener un título universitario. Su madre era una de 18 hermanos y cada uno tenía seis o más hijos. Se graduó de la Universidad Concordia de Nebraska en 1981 con especialización en enseñanza y tiene un certificado de enseñanza luterana. Podría ser pastor si quisiera.

“No soy un entrenador, soy un educador”, dijo. “Soy el primero en mi familia en obtener un título universitario. No sabes por lo que he pasado ni lo que he visto”.

Ofreció palabras de sabiduría para el Día de Acción de Gracias: “Cumple siempre con tu deber, lo que es mejor, deja al Señor el resto”.

Has escuchado la frase “Gana uno para el Gipper”. Ahora es “Gana uno para The G Man”.