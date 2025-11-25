Cristiano Ronaldo recibió una suspensión suspendida que le permitirá jugar en la Copa del Mundo a pesar de la tarjeta roja por el codo.

CRISTIANO Ronaldo recibió AUTORIZACIÓN para jugar en la Copa del Mundo, a pesar de su tarjeta roja contra Irlanda.

El as portugués Ronaldo, de 40 años, se enfrentaba a una posible sanción de tres partidos tras su despido remitido por el VAR por darle un codazo al defensa del Ipswich Dara O’Shea.

Si bien la ex estrella del Manchester United y del Real Madrid se perdió la victoria de Portugal por 7-0 sobre Armenia, cualquier castigo adicional se habría aplicado a sus próximos partidos oficiales, en la final de la Copa del Mundo.

Pero a pesar de las regulaciones que establecen que se debe aplicar una prohibición de “al menos tres partidos” por “agresión, incluidos codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes a un oponente”, el comité disciplinario de la FIFA le ha dado a Ronaldo un gran escape.

Si bien los picos de la FIFA confirmaron una suspensión de tres partidos, dictaminaron que dos de ellos serán suspendidos con el partido ya cumplido.

Significa que Ronaldo solo cumplirá ese elemento de la suspensión si comete un delito similar DURANTE la Copa del Mundo.

Ronaldo, que ya había declarado que 2026 sería su canto de despedida en la Copa del Mundo, aparecerá en el torneo por sexta vez, un récord, aunque compartirá ese galardón con su rival de toda su carrera, Lionel Messi.

El portugués ha marcado ocho goles en sus 22 partidos anteriores, cuatro menos que el actual récord de apariciones de Messi.

La decisión de la FIFA se produce menos de una semana después de que Ronaldo fuera invitado a la cena estatal de gala en la Casa Blanca celebrada por el presidente estadounidense Donald Trump en honor del príncipe heredero saudita y líder efectivo Mohammed Bin Salman.

Ronaldo juega para Al Nassr, uno de los cuatro equipos del Fondo de Inversión Pública de la Saudi Pro League propiedad del estado saudí.

Los portugueses, que se reunieron con Trump en privado antes de la cena, publicaron una selfie en un grupo después de haber comido, en el que estaban el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Elon Musk.