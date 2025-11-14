Cristiano Ronaldo se enfrenta a la angustia de la Copa del Mundo mientras la estrella de Portugal enfrenta una suspensión extendida por tarjeta roja contra Irlanda

CRISTIANO RONALDO corre el riesgo de perderse el partido inaugural de Portugal del Mundial 2026 después de recibir una tarjeta roja directa el jueves.

El legendario delantero jugaba en el partido de clasificación para el Mundial de Portugal contra la República de Irlanda cuando se peleó con el defensa del Ipswich Town, Dara O’Shea.

ronaldode 40 años, recibió inicialmente una tarjeta amarilla después de arremeter y golpear a su oponente en la espalda con un codo.

Pero el árbitro Glenn Nyberg mejoró la tarjeta a roja directa después de que el VAR la enviara al monitor.

Si bien esa carta ciertamente lo excluirá de PortugalEn el último partido de clasificación contra Armenia el domingo, también podría tener implicaciones para su primer partido del torneo.

Las tarjetas rojas en el fútbol internacional pueden convertirse en una suspensión de varios partidos a discreción de un comité disciplinario.

Y dada la naturaleza violenta de su expulsión, no sería sorprendente ver que se usara discreción para convertir su expulsión en una suspensión de dos juegos.

En ese caso, y suponiendo que Portugal consiga el ascenso automático al conseguir un resultado contra Armenia, entonces ronaldo También se perdería el partido inaugural del Mundial.

Sus payasadas fuera de la acción del partido tampoco le habrán hecho ningún favor cuando se recuerde el incidente.

A pocas horas del inicio del partido DublínRonaldo había prometido irónicamente ser un “buen chico” a su regreso a la capital irlandesa.

Dijo: “Me gustan mucho los aficionados aquí. El apoyo que le dan a su selección nacional es encantador.

“Para mí es un placer volver a jugar aquí, espero que mañana no me abucheen demasiado. Les juro que voy a intentar ser un buen chico”.

Existe rencor entre el icono y Irlanda por razones que ambas partes luchan por articular.

El capitán de Irlanda, Nathan Collins, por ejemplo, dijo que “no sabe” por qué Ronaldo celebró el último gol de Ruben Neves para Portugal frente a Jake O’Brien cuando los equipos se enfrentaron en octubre.

El Al-Nassr huelguista Caoimhin Kelleher detuvo un penalti en el partido de Lisboa, antes de que Neves anotara de cabeza en el minuto 91 para darle al equipo de Roberto Martínez la victoria por 1-0.

También pidió de manera extraña que el estadio lo “abucheara” nuevamente.

Fue abucheado cada vez que tocó el balón en el empate sin goles de 2021 entre ambos equipos en el mismo campo.

Mientras guiñaba un ojo, añadió: “Repito, espero que no [one] abucheo[s] de nuevo contra mí mañana.

“Le quitará presión a los demás jugadores. Lo que más quiero es divertirme. No es decisivo, pero sabemos que con una victoria nos clasificamos. Queremos rematarlo ahora”.

Si iba por “buen chico”, falló por bastante.

Ronaldo fingió llorar hacia O’Shea por su reacción al golpe en la espalda, antes de enviar al árbitro y al público local una palmada sarcástica y un doble pulgar hacia arriba después de que le mostraran la tarjeta roja.

Luego pareció intercambiar palabras acaloradas con el técnico irlandés, Heimir Hallgrimsson, cuando salía del campo.

Perderse incluso un solo partido del torneo llegaría en un momento especialmente desgarrador para el delantero, considerando que será su última oportunidad de ganar más títulos con su país.

Ronaldo confirmó a mitad de semana que la obra maestra de 2026 será la última, y ​​que el jugador de 40 años ganará más. historia con una sexta competición mundialista récord, junto a Lionel Messi.