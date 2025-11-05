Crystal Palace se enfrenta a una enorme multa tras ser acusado por la FA por una pancarta burda que atacaba al propietario del Nottingham Forest

CRYSTAL PALACE se enfrenta a una multa de seis cifras tras ser acusado por la FA por abuso de los aficionados hacia el propietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis.

Los fanáticos de los Eagles culpan a Marinakis por su descenso de la Europa League a la Conference League, y Forest ascendió en su lugar.

Y su ira se desbordó cuando las dos partes se reunieron en Selhurst Park en agosto.

Los fanáticos del Palace en sus “ultras” Holmesdale Stand desplegaron una pancarta con una versión caricaturesca del magnate naviero griego apuntando con una pistola a la cabeza del mediocampista inglés Morgan Gibbs-White.

Gibbs-White parecía destinado a los Spurs después de que Tottenham activara su tarifa de liberación en el verano.

Pero el centrocampista cambió de opinión y firmó un nuevo contrato en el City Ground tras conversaciones con el propietario.

La pancarta decía: “El señor Marinakis no está involucrado en chantaje, amaño de partidos, tráfico de drogas o corrupción”.

Durante el partido, los seguidores del Palace repitieron regularmente una canción abusiva, haciendo referencia a la UEFA, Marinakis y al propietario del Lyon, John Textor, responsable de los problemas de “propiedad de múltiples clubes” que le costaron a los Eagles su lugar en la Europa League.

Marinakis y Forest estaban furiosos, creyendo que la pancarta era a la vez incendiaria y xenófoba, y señalaron con el dedo a Palace por permitir que sus fanáticos la llevaran al estadio.

La FA inició una investigación al día siguiente y ahora Palace ha sido acusado formalmente.

En un comunicado, la FA dijo: “El Crystal Palace ha sido acusado de mala conducta en relación con su partido de la Premier League contra Nottingham Forest el domingo 24 de agosto.

“Se alega que el club no se aseguró de que sus espectadores y/o seguidores (y cualquiera que pretendiera ser seguidores o seguidores) no se comportaran de manera inapropiada, ofensiva, abusiva, insultante y/o provocativa durante el partido”.

Palacio tiene hasta el próximo martes para responder a la acusación.