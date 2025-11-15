¿Cuáles son las letras del Haka y por qué lo interpreta Nueva Zelanda?

NUEVA ZELANDA presentará su tradicional Haka cuando se enfrente a Inglaterra hoy en la Serie de Naciones de Otoño.

Inglaterra buscará extender su racha ganadora a 10 cuando se enfrente a los All Blacks en Twickenham.

¿Cuál es la letra del Haka? ¿Es siempre la misma canción?

Tradicionalmente, Nueva Zelanda siempre cantaba una canción llamada Ka Mate, que es un grito de guerra escrito en 1820 por un jefe maorí, Te Rauparaha.

Fue realizado por primera vez por los All Blacks en 1888, pero sólo en partidos fuera de casa hasta 1986.

El Ka Mate Haka también se realiza durante funerales de alto perfil o para saludar a dignatarios extranjeros.

Pero en 2005, se les ocurrió una versión más nueva llamada Kapa O Pango, que es exclusiva del equipo de rugby All Blacks y solo se presenta durante ciertos partidos.

Hoy en día, cada vez que Nueva Zelanda sale al campo, nadie sabe qué versión del Haka cantarán.

Contra Sudáfrica, Read y Perenara lideraron al equipo en la actuación de Kapa O Pango.

Letras de Ka Mate Maori

¡Kikiki! ¡Kakaká!

Kauana kei waniwania taku tara

kei tarawahia, kei te rua i te kerokero!

He pounga rahui te uira

ka rarapa ketekete kau ana

¡Al perú kairiri mau au e koro e!

¡Hola! ¡Ja! – Ka wehi au ka matakana,

ko wai te tangata kia rere ure tirohanga

ngā rua rererarera

¡Ngā rua kuri kakanui i raro! ¡Aja, ja!

¡Ka compañero, ka compañero! ka ora! ka ora!

¡Ka compañero! ka compañero! ka ora! ka ora!

Tēnei te tangata pūhuruhuru

Nāna nei i tiki mai whakawhiti te rā

¡Upane! ¡ka upane!

Ā, upane, ka upane, whiti te ra!

Letras de Ka Mate en inglés

¡Deja que tu valor aumente! ¡Que tu valor se enfurezca!

Protegeremos de estas manos inquietantes

¡mientras protegemos a nuestras esposas e hijos!

Por ti, desafío

los relámpagos del infierno

¡Mientras mis enemigos están allí confundidos!

Oh Dios, pensar que temblaría

a una manada de lobos viendo miedo, o huyendo,

porque seguramente caerían en el pozo de la vergüenza

¡como alimento para los perros que comen con deleite! Oh, ¿qué pasa con el nombre…?

¡Es la muerte! ¡Es la muerte! (o: puedo morir) ¡Es vida! ¡Es vida! (o: puedo vivir)

¡Es la muerte! ¡Es la muerte! ¡Es vida! ¡Es vida!

este es el hombre peludo

Quien convoca al sol y lo hace brillar.

¡Un paso hacia arriba, otro paso hacia arriba!

Un paso hacia arriba, otro… ¡brilla el sol!

Letras de Kapa O Pango Maori

Kapa o pango kia whakawhenua au i ahau!

Hola aue, hola!

Ko Aotearoa e ngunguru nei!

¡Au, au, aue, ja!

Ko Kapa o Pango e ngunguru nei!

¡Au, au, aue, ja!

Yo jajaja!

Ka tu te ihiihi

Ka tu te wanawana

Ki runga ki te rangi e tu iho nei, tu iho nei, ¡hola!

Ponga ra!

Kapa o Pango, aue hola!

Ponga ra!

Kapa o Pango, aue hola!

Letras de Kapa O Pango en inglés

Déjame volver a mi primer suspiro

Es Nueva Zelanda la que truena ahora

¡Y es mi momento!

¡Es mi momento!

¡La pasión se enciende!

Esto nos define como los All Blacks.

¡Y es mi momento!

¡Es mi momento!

¡La anticipación explota!

Siente el poder

Nuestro dominio aumenta

Nuestra supremacía emerge

Para ser colocado en lo alto

¡Helecho plateado!

¡Todos los negros!

¡Helecho plateado!

¡Todos los negros!

¿Quién lidera el Haka?

No existen reglas establecidas sobre quién debe dirigir el Haka.

A menudo está dirigido por el capitán, como lo era cuando Richie McCaw capitaneaba el equipo, mientras que a veces puede estar dirigido por jugadores con ascendencia maorí, que son capaces de hablar el idioma y dar el mejor rendimiento.

Aaron Smith fue el líder del Haka durante la Copa Mundial de Rugby de 2023, pero tras la derrota final de los All Black ante Sudáfrica, Smith se retiró del servicio internacional.

En las victorias más recientes de Nueva Zelanda sobre Irlanda y Escocia, el Haka estuvo liderado por el hooker Codie Taylor.