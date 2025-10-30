¿Cuándo peleará Andrew Tate? Fecha, hora de inicio, canal de televisión y transmisión en vivo mientras el controvertido influencer hace su debut en Misfits

ANDREW Tate hará su debut en el boxeo profesional antes de fin de año.

El controvertido influencer participará en el evento principal de la cartelera ‘The Fight Before Christmas’ de Misfits en Dubai contra el campeón de peso pesado Chase DeMoor.

Tate es cuatro veces campeón mundial de kickboxing y anteriormente ganó tres títulos con ISKA y uno con la promoción holandesa Enfusion.

El jugador de 38 años se vio obligado a jubilarse anticipadamente después de sufrir varias lesiones oculares, que afectaron significativamente la última parte de su carrera.

Tate ahora centra su atención en DeMoor, quien aseguró el cinturón de peso pesado al vencer a Kelz en noviembre de 2024.

Desde entonces, el habitual de Misfits ha defendido el cinturón dos veces, superando a Tank Tolman y Natan Marcon.

¿Cuándo es Tate vs DeMoor?

Tate vs DeMoor se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre.

Los horarios exactos aún no se han confirmado, pero la cartelera principal probablemente comenzará a las 6 p.m. GMT.

El evento principal probablemente comenzará alrededor de las 22:00 GMT.

Se espera que el Coca Cola Arena de Dubai sea el anfitrión.

¿En qué canal de televisión estará Tate vs DeMoor y se podrá transmitir en vivo?

Los detalles oficiales de la transmisión de Tate vs DeMoor aún no se han revelado.

¿Quién más está en la tarjeta?

La cartelera completa de ‘La lucha antes de Navidad’ aún no ha sido revelada.

SunSport te traerá todos los combates confirmados tan pronto como estén confirmados.

EVENTO PRINCIPAL: Andrew Tate contra Chase DeMoor

¿Qué se ha dicho?

En un video de anuncio publicado en las plataformas de redes sociales de Misfits Boxing, Tate dijo: “Saluda a tu nuevo CEO. No diría que fue una adquisición hostil, pero ciertamente fue planeada y Mams y yo trabajaremos juntas para finalmente poner a Misfits en el lugar que corresponde en el escenario mundial.

“La mayor fuerza disruptiva en la historia del entretenimiento deportivo”.

Más tarde añadió: “Supongo que mi trabajo es hacer las peleas más entretenidas, y ¿quién es la persona que todos quieren ver pelear? ¿Quién es el tipo que puedo contratar y que todos sintonizarán para ver pelear? Yo. ¿No es conveniente?”.

“Yo mismo voy a luchar como CEO en el próximo show de Misfits, el 20 de diciembre, aquí en Dubai.

“Y si voy a pelear, también puedo hacerlo por un cinturón. Y si va a ser por un cinturón, también puedo hacerlo por el más grande”.

“Así que yo, como CEO, ordeno una defensa obligatoria del título de peso pesado de Misfits entre yo; el Rey Andrew, el Top G contra Chase DeMoor”.