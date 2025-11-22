¿Cuándo son los paseos por el ring para la gran pelea de esta noche?

DAVID BENAVIDEZ y Anthony Yarde se enfrentarán en un “tiroteo” por el título de peso semipesado del CMB ESTA NOCHE.

Yarde, de 34 años, espera que la tercera vez sea la vencida en su intento por alcanzar finalmente el estatus de campeón mundial.

A su manera, “El Monstruo Mexicano”, estelar invicto Benavidez 30-0 (24 KO).

Después de aterrorizar a la división de peso súper mediano, Benavidez subió a 175 libras; capturando rápidamente el título del CMB después de derrotar a David Morrell, en febrero.

Yarde, nacido en Hackney, cuenta con un récord de 27-3 (24KO) y llega a la pelea luego de una victoria en su pelea de trilogía contra su enemigo local Lyndon Arthur.

El británico ha prometido un “tiroteo” una vez que la pareja se encuentre en el ring el sábado por la noche.

Dos pesos pesados ​​con una habilidad especial para ofrecer peleas entretenidas: ¡parpadea y es posible que te lo pierdas!

Pero como siempre, la temporada de Turki Alalshikh y Riyadh no se ha detenido ahí…

Benavidez vs Yarde es solo la guinda del Ring IV ‘Noche de Campeones’, que presenta una cartelera con tres peleas por el título mundial más, entre ellas: Devin Haney, Jesse Rodríguez y Sam Noakes.

¿Cuál es el tiempo EXACTO de David Benavidez vs Anthony Yarde?

David Benavidez se enfrentará a Anthony Yarde el Sábado 22 de noviembre .

. El tiempo de caminata por el ring para el evento principal está programado para la 1:04 am GM.

Se espera que la cartelera principal comience aproximadamente a las 10:06 p. m., hora del Reino Unido.

Este delicioso evento tendrá lugar en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

¿Cómo puedo ver a David Benavidez contra Anthony Yarde?

David Benavidez vs Anthony Yarde se transmitirá en vivo por DAZN.

Puedes comprar un pase de pelea por £ 24,99 y viene con una prueba gratuita de siete días de DAZN.

Un nuevo paquete DAZN Ultimate ahora está disponible solo por tiempo limitado, que te registra por un año por £ 22,99.

Alternativamente, el blog en vivo de la pelea de SunSport ofrecerá cobertura ronda por ronda.

¿Quién está en la cartelera de David Benavidez vs Anthony Yarde?

David Benavidez vs Anthony Yarde (Peso semipesado) por el título del CMB.

(Peso semipesado) por el título del CMB. Brian Norman Jr. contra Devin Haney (Peso welter) por el título de la OMB

(Peso welter) por el título de la OMB Jesse Rodríguez vs Fernando Martínez (Peso súper mosca) por los títulos AMB, CMB y FIB

(Peso súper mosca) por los títulos AMB, CMB y FIB Abdullah Mason contra Sam Noakes (Peso ligero) por el título de la OMB