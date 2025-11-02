¿Cuántos títulos de Serie Mundial han ganado los Dodgers?

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Juego 1: Yankees 5, Dodgers 3

Juego 2: Yankees 10, Dodgers 3

Juego 3: Dodgers 9, Yankees 8

Juego 4: Dodgers 3, Yankees 2

Juego 5: Yankees 2, Dodgers 1

Juego 6: Dodgers 8, Yankees 6

Juego 7: Yankees 5, Dodgers 2

Dos de las jugadas más memorables en la historia del béisbol le dieron a los Dodgers victorias en el Juego 4 y 6, pero los Yankees se mantuvieron firmes cuando terminó la Serie. En el Juego 4, el lanzador de los Yankees Bill Bevens, aunque promedió una base por bolas por entrada, no había permitido hits de los Dodgers y solo una carrera al llegar al final de la novena. Bevens retiró a dos en la novena, pero dio boletos a su noveno y décimo bateador (uno intencionalmente), luego perdió tanto su juego sin hits como el juego cuando el bateador emergente de los Dodgers, Cookie Lavagetto, conectó dobles a Spider Jorgensen y Eddie Miksis para igualar la serie en 2-2. Los Yankees ganaron el Juego 5, pero los Dodgers ganaron un dramático Juego 6. Los Dodgers construyeron una ventaja temprana de 4-0, pero los Yankees tomaron la delantera en el cuarto. Los Dodgers recuperaron la ventaja, 8-5, en la sexta, pero con dos en base en la parte baja de la entrada, Joe DiMaggio conectó un elevado largo al jardín izquierdo que parecía un jonrón seguro. El jardinero izquierdo Al Gionfriddo, en lo que resultó ser su último partido de Grandes Ligas, corrió hacia la cerca del bullpen (415 pies desde el plato) para robarle el jonrón a DiMaggio. New York anotó una carrera en el noveno, pero gracias a la atrapada de Gionfriddo no fue suficiente para ganar el juego. En el Juego 7, los Yankees ganaron 5-2.

momento memorable: DiMaggio pateando la tierra del cuadro después de la atrapada de Gionfriddo, una rara muestra de emoción en el campo por parte de DiMaggio.

estrellas lanzadoras: Spec Shea tuvo marca de 2-0 con efectividad de 2.35 en dos aperturas para los Yankees. Hugh Casey tuvo marca de 2-0 con un salvamento en seis apariciones como relevista para los Dodgers.

estrellas de bateo: Joe DiMaggio conectó dos jonrones pero bateó sólo .231 para los Yankees. El jardinero Johnny Lindell lideró a Nueva York con siete carreras impulsadas y bateó .500. Pee Wee Reese bateó .304 con cuatro carreras impulsadas para los Dodgers.