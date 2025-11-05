Cuatro preguntas que enfrentan los Dodgers campeones de la Serie Mundial esta temporada baja

Kyle Tucker, de los Cachorros de Chicago, corre las bases después de conectar un jonrón solitario durante la séptima entrada del Juego 4 de su NLDS contra los Cerveceros de Milwaukee. (Nam Y. Huh / Associated Press)

El área de necesidad más obvia para los Dodgers del próximo año será en los jardines.

Andy Pages regresará, tratando de aprovechar su campaña de 27 jonrones en 2025. Teoscar Hernández ingresará al segundo de su contrato de tres años, tratando de recuperarse de sus luchas plagadas de lesiones el verano pasado.

Pero el tercer lugar sigue muy abierto, con Michael Conforto llegando a la agencia libre después de su pésimo desempeño en un contrato de un año y $17 millones el año pasado, y Alex Call habiendo sido utilizado en un rol más profundo después de su llegada de la fecha límite de cambios de este año.

Internamente, los Dodgers no tienen una opción inmediata de plug-and-play, ya que los principales prospectos Josue De Paula, Zyhir Hope, Eduardo Quintero y Mike Sirota siguen muy lejos de las mayores.

Por lo tanto, no se sorprenda al ver a los Dodgers vinculados con grandes nombres ya sea en el mercado de agentes libres o de cambios este invierno, comenzando con el máximo agente libre Kyle Tucker.

Desde el verano, la industria ha especulado sobre la esperada búsqueda de Tucker por parte de los Dodgers esta temporada baja. El cuatro veces All-Star no terminó bien el año 2025 mientras se recuperaba de un par de lesiones, pero sigue siendo uno de los principales bateadores zurdos en el deporte, y podría cobrar entre $400 y $500 millones en un contrato a largo plazo, un precio elevado, pero ciertamente no uno que esté más allá de las capacidades de los Dodgers.

La agencia libre incluirá otras opciones notables en los jardines. Cody Bellinger está llegando al mercado abierto, aunque una reunión con los Dodgers siempre ha parecido una posibilidad remota. Harrison Bader y Trent Grisham podrían ofrecer más alternativas de guante primero y han sido vinculados con los Dodgers en el pasado.

Luego están los potenciales candidatos para un cambio, desde el jardinero izquierdo Steven Kwan de los Cleveland Guardians hasta el utilitario Brendan Donovan de los St. Louis Cardinals, también jugadores sobre los que los Dodgers han preguntado en el pasado.

Los Dodgers podrían construir su plantilla de 2026 de otras maneras, gracias a la versatilidad que proporciona Tommy Edman en el jardín central. Pero otra incorporación a los jardines sigue siendo su prioridad más lógica este invierno. Y las posibilidades no faltarán.