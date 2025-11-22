Curazao demuestra que ahora es muy fácil clasificarse para el Mundial

HABLAR de improbable, ya que a Cabo Verde ahora se le unió Curazao, un pequeño punto frente a la costa de Venezuela, para llegar a la Copa Mundial del próximo verano.

Curazao tiene una población de sólo 156.000 habitantes (aproximadamente el tamaño de Cambridge) y es, con mucho, el país más pequeño que jamás haya llegado a la final de la Copa del Mundo.

Famosa por su licor azul, la inclusión de Curazao en la final plantea interrogantes sobre la clasificación.

Quiero decir, ¿quién es el siguiente? ¿San Marino? ¿Andorra?

Esa pequeña isla deshabitada, a cientos de kilómetros de cualquier persona en el Pacífico, donde Tom Hanks pasó años dejándose barba y comiendo cocos en la película Náufrago.

Llegar a la final solía ser una tarea difícil, pero cuando Curazao ocupe su lugar en el torneo de 48 naciones el próximo mes de junio, ya no estoy convencido de que lo sea.

Y, por cierto, es casi seguro que las próximas finales de 2030 serán aún más grandes, mientras la FIFA considera una expansión de 64 equipos, lo que significará que un tercio de todos los países miembros estarán en la Copa del Mundo.

Seguramente esto se está convirtiendo en una broma.

No tengo nada en contra de que los países lleguen a la final por méritos propios; basta con mirar la sorprendente reacción que hemos tenido por parte de los seguidores de Escocia esta semana.

Pero yo diría que tiene que haber un límite en los números; de lo contrario, todo el torneo quedará irremediablemente diluido.

Ya han llegado a la final las potencias del deporte rey Uzbekistán, Jordania, Ecuador, Panamá y Haití, y a ellos podrían sumarse equipos como Albania, Kosovo, Nueva Caledonia y Surinam.

¿Dónde termina todo esto? Se siente sospechosamente como una apropiación de tierras por parte de la FIFA.

Y ya que estamos en el tema, el técnico italiano Gennaro Gattuso tiene su capuchino hecho espuma.

Italia perdió en casa y fuera ante Noruega y terminó segunda en su grupo, lo que significa que ahora debe negociar su camino a través de los play-offs para llegar a la final, organizada por Canadá, México y Estados Unidos.

Gattuso destacó cómo Italia ganó seis de sus ocho partidos y no ha sido recompensada con un lugar garantizado, mientras que Sudamérica obtiene seis plazas de clasificación directa y África nueve.

Lo que le molestó aún más fue ver a Bolivia perder diez partidos de la fase de grupos, pero aún así podía llegar a la final.

“El sistema necesita cambiar”, dice Gattuso, y comprendo en cierta medida el hecho de que América del Sur tiene sólo diez naciones compitiendo, pero siete de ellas podrían llegar a la final. No es de extrañar que Brasil siempre llegue allí.

Mis cálculos me dicen que el 60 por ciento de los países sudamericanos obtienen lugares automáticos para la final, mientras que la cifra de Europa es menos del 30 por ciento.

Las eliminatorias mundialistas plantean dudas

Eso sí, Asia tiene garantizados ocho puestos, pero sólo cuatro naciones de 46 están entre las 50 mejores del mundo actual.

Todo esto sugiere que las quejas de Gattuso tienen algo de mérito, pero supongo que si pierdes dos veces ante Noruega por un global combinado de 7-1, sólo tú tienes la culpa.

En cuanto a Curazao, será dirigido en la final por el legendario ex jugador y entrenador holandés Dick Advocaat.

Entonces, ¿la clasificación de Curazao es buena para el partido? Sí, pero sólo hasta cierto punto.

El fútbol necesita cuentos de hadas, pero también peligro. Si invitamos a demasiadas personas a la fiesta, tarde o temprano la historia pierde tensión.

Pero por ahora disfrutémoslo. Curazao está en el Mundial. Italia está sudando. Bolivia de alguna manera está viva. Escocia está cantando.

¿Y el resto de nosotros? Simplemente estamos en el camino, que, con 48 equipos involucrados, podría llevar un tiempo.