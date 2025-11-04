Dan Wilson de los Marineros nombrado finalista para Mánager del Año de la Liga Americana

En su primera temporada completa como manager en el nivel de las Grandes Ligas de Béisbol, o en cualquier nivel, Dan Wilson ha sido honrado por llevar a los Marineros de Seattle a un récord de 90-72 y ganar el título de la División Oeste de la Liga Americana por primera vez desde 2001, cuando era el receptor titular de ese equipo.
El lunes, Wilson fue nombrado finalista para el Premio al Gerente del Año de la Liga Americana, uniéndose a Stephen Vogt de Cleveland, quien ganó el premio la temporada pasada como entrenador novato, y a John Schneider de Toronto.
Wilson fue nombrado Gerente del Año de la Liga Americana de Sporting News 2025 según la votación de sus pares.
Lou Piniella es el único entrenador de los Marineros en ganar el premio, ya que se llevó los honores en 1995 y 2001. Scott Servais, el predecesor de Wilson, fue nombrado finalista del premio en 2022.
Aquí hay una lista completa de los finalistas:
Premio Jackie Robinson al Novato del Año
Finalistas de la Liga Americana:
- Nick Kurtz, Atléticos
- Roman Anthony, Medias Rojas
- Jacob Wilson, Atléticos
Finalistas de la Liga Nacional:
- Cade Horton, Cachorros
- Drake Baldwin, Bravos
- Caleb Durbin, Cerveceros
El ganador se anunció el 10 de noviembre a las 4 pm PT en MLB Network.
Premio al Gerente del Año
Finalistas de la Liga Americana:
- Stephen Vogt, Guardianes
- Dan Wilson, Marineros
- John Schneider, Azulejos
Finalistas de la Liga Nacional:
- Pat Murphy, Cerveceros
- Rob Thomson, Filis
- Terry Francona, Rojos
El ganador se anunciará el 11 de noviembre a las 4 p.m. PT en MLB Network
Premio Cy Young
Finalistas de la Liga Americana:
- Tarik Skubal, Tigres
- Garrett Crochet, Medias Blancas
- Hunter Brown, Astros
Finalistas de la Liga Nacional:
- Paul Skenes, Piratas
- Cristopher Sánchez, Filis
- Yoshinobu Yamamoto, Dodgers
El ganador se anunciará el 12 de noviembre a las 4 p.m. PT en MLB Network
Premio al jugador más valioso
Finalistas de la Liga Americana:
- Cal Raleigh, Marineros
- Aaron Judge, Yankees
- José Ramírez, Guardianes
Finalistas de la Liga Nacional:
- Shohei Ohtani, Dodgers
- Kyle Schwarber, Filis
- Juan Soto, Mets
El ganador se anunciará el 13 de noviembre a las 4 p.m. PT en MLB Network