Dan Wilson de los Marineros termina tercero en la votación de Gerente del Año de la Liga Americana

En su primera temporada completa como manager de Grandes Ligas, Dan Wilson llevó a los Marineros a un récord de 90-72, el primer título de la Liga Americana Oeste de la franquicia desde 2001 y al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero esos logros no fueron suficientes para ganarle el premio más alto del béisbol para un manager.

El martes, Stephen Vogt de los Cleveland Guardians fue nombrado Mánager del Año de la Liga Americana 2026. Fue el segundo año consecutivo que Vogt obtuvo el honor. John Schneider de los Azulejos terminó segundo, mientras que Wilson fue tercero.

Vogt es el segundo manager de la Liga Americana en ganar el premio en temporadas consecutivas, uniéndose a Kevin Cash con los Rays en 2020 y 2021. En la Liga Nacional, Bobby Cox ganó en 2004 y 2005 con los Bravos, mientras que Pat Murphy ganó el premio este año y el año pasado con los Cerveceros.

La votación se realizó antes de la postemporada y 30 escritores de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, dos de cada ciudad de la Liga Americana, emitieron sus votos. Un voto por el primer lugar valía cinco puntos, un voto por el segundo lugar valía tres puntos y un voto por el tercer lugar valía un punto.

Vogt obtuvo 113 puntos, incluidos 17 votos de primer lugar. Schneider anotó 91 puntos, incluidos 10 votos de primer lugar y 11 votos de segundo lugar. Wilson terminó con 50 puntos: dos votos de primer lugar, nueve votos de segundo lugar y 13 votos de tercer lugar. Sus dos votos de primer lugar provinieron del capítulo BBWAA de Chicago.

De las 30 papeletas emitidas, ningún manager de la Liga Americana apareció en cada una de ellas.

Marineros acuerdan acuerdo de ligas menores con lanzador zurdo

Mientras los fanáticos de los Marineros esperan noticias sobre Josh Naylor o Jorge Polanco, el equipo llegó a un acuerdo con el veterano relevista zurdo Randy Dobnak sobre un contrato de ligas menores con una invitación a los entrenamientos de primavera.

Dobnak, que cumplirá 31 años en enero, hizo una aparición en la MLB con los Mellizos esta temporada, lanzando 5 1/3 entradas y permitiendo una carrera contra los Cardenales. Durante partes de cinco temporadas de la MLB, apareció en 39 juegos, incluidas 21 aperturas, registrando un récord de 9-12 con una efectividad de 4.86.