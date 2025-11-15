Dana White SEPARA a Islam Makhachev y Jack Della Maddalena nuevamente en el INTENSO enfrentamiento final de UFC 322 antes de una gran pelea de MSG

ISLAM MAKHACHEV y Jack Della Maddalena participaron en un tenso enfrentamiento final frente a una multitud ruidosa, que Dana White una vez más tuvo que separar.

La pareja chocará en el evento principal de una cartelera UFC 322 en el Madison Square Garden temprano en la mañana del domingo.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

El ex rey libra por libra, Makhachev, intentará convertirse en campeón de dos divisiones poniendo fin al breve reinado de JDM como rey de las 170 libras.

Mientras tanto, Della Maddalena buscará hacer la primera defensa del cinturón que ganó en mayo al derrotar a Belal Muhammad.

La pareja participó en una tensa mirada después de la conferencia de prensa del jueves.

El supremo de UFC, Dana White, tuvo que intervenir y evitar que la pareja chocara después de que hicieron una segunda línea recta hacia otra.

PESAR PARA IR Makhachev muestra un físico increíble mientras pesa para la pelea crucial de UFC 322 SITIOS KO Los mejores sitios de apuestas de UFC en el Reino Unido: las mejores casas de apuestas de UFC clasificadas (2025)

Y su enfrentamiento final en el pesaje ceremonial, que fue recibido por un coro de ruido en el estadio de MSG. Hulu El teatro estaba igualmente tenso.

Cantos de “islamIslam, Islam” se podía escuchar entre la multitud pro-Makhachev, repleta de rusos, mientras el retador, que pesó 170 libras en la nariz en los pesajes oficiales, se subió a la báscula.

Sin embargo, hubo algunos aplausos para el campeón, quien salió en medio de un coro de abucheos de los fieles de Makhachev mientras replicaba su peso matutino de 169,8 libras.

JDM se puso en posición de lucha mientras se acercaba a Makhachev, mostrando su enorme alcance.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Makhachev no se inmutó y llamó a JDM de la misma manera que lo hizo el jueves.

Pero White estuvo una vez más disponible para evitar que la pareja se enfrentara prematuramente.

La victoria sobre JDM verá a Makhachev empatar la legendaria racha de 16 victorias consecutivas de Anderson Silva.

También lo verá convertirse en el noveno campeón masculino de dos divisiones en UFC. historia.

En su última entrevista previa a la pelea con Joe Rogan, Makhachev dijo: “Un día para cumplir mi sueño.

“La pelea más grande de mi vida. Estoy listo, gracias a todos. Nos vemos mañana, Inshallah”.

Un JDM entusiasmado dijo entre un coro de abucheos: “Joe, estoy en la cima del mundo.

“Mañana por la noche me llevaré mi cinturón a casa. Australia, volverá a casa”.