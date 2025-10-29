Dardos permanecerá en la televisión abierta mientras ITV acuerda un nuevo acuerdo

DARTS permanecerá en la televisión terrestre después de que ITV y el PDC acordaran una nueva extensión de transmisión de tres años.

Los fanáticos podrán ver a los mejores jugadores del mundo, como el actual campeón mundial Luke Littler y el número uno del mundo Luke Humphries, en cobertura gratuita hasta al menos 2028.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

El contrato de televisión existente expira después de la conclusión de los jugadores. Campeonato Finales en Minehead de Butlin del 21 al 23 de noviembre.

Después de meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo entre la estación y el organismo rector del deporte, con la acción proyectada en las plataformas ITV4 e ITVX.

El acuerdo, que comienza en enero de 2026, cubre el World Masters, el UK Open, el Campeonato Europeo, las Finales del Players Championship y todas las Series Mundiales de Dardos eventos globales y las finales de la Serie Mundial de Dardos.

La producción de todos los eventos transmitidos por ITV será gestionada por el PDC, y esto significa una reestructuración de la programación de anfitriones y la rotación de análisis de expertos.

REGRESO A LA ESCUELA El dos veces campeón mundial de dardos ‘se inclina hacia’ un gran regreso mate Vea a Luke Littler defender el título del Grand Slam of Darts con paquetes de viaje desde £ 69

El director ejecutivo de PDC, Matt Porter, dijo: “Estamos encantados de continuar nuestra relación de larga data con itvy el nuevo acuerdo ampliará nuestra asociación más allá de los 20 años.

“Con más entusiasmo que nunca en torno a los dardos, nos complace poder ofrecer cobertura gratuita de tantos de nuestros eventos populares a los fanáticos del Reino Unido”.

Niall Sloane, director de deportes de ITV, dijo: “Nos complace ampliar y extender nuestra cobertura de dardos en vivo aquí en ITV Sport, mientras buscamos mantener los eventos más importantes de dardos profesionales en abierto para que los disfrute la audiencia del Reino Unido.

“Tenemos una excelente relación con Professional Darts Corporation y esperamos continuar nuestro trabajo con ellos hasta 2028”.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Un nuevo contrato de cinco años de £ 125 millones Cielo El acuerdo deportivo entrará en vigor después próximo Grand Slam de Dardos del mes en Wolverhampton.

Sky, que tiene una relación de larga data con el deporte, transmite anualmente el Campeonato Mundial de Dardos, la Premier League de 17 semanas, la Copa Mundial de Dardos, el World Matchplay, el Grand Prix Mundial y el Grand Slam.

Un acuerdo separado para escaparate El billar de alto nivel está siendo derrotado con el World Snooker Tour, en el que participarán ITV y Channel 5.

SunSport ha hablado con varios miembros de los equipos de dardos y snooker de ITV y han estado esperando saber si permanecerán delante y detrás de las cámaras.

ITV aún tiene que confirmar su programación para 2026, pero se anticipan grandes cambios cuando comience el acuerdo en el Año Nuevo.