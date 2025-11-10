Daryl Gurney se enfrenta al árbitro después de que la derrota del Grand Slam de Dardos ante Karel Sedlacek lo hiciera caer temprano

DARYL GURNEY se enfrentó al árbitro luego de caerse del Grand Slam de Dardos.

El as de Irlanda del Norte no estaba contento después de perder 5-3 ante el rival checo Karel Sedlacek.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Gurney necesitaba ganar para mantener vivas sus esperanzas en el torneo de dardos.

Pero la derrota puso al favorito de los fanáticos al borde del abismo.

Y la victoria de Luke Littler por 5-3 sobre Connor Scutt más tarde esa noche hizo que Gurney se retirara temprano del Grand Slam.

El as pareció sentir la presión tan pronto como terminó su partida contra Sedlacek.

CAÍDA DE MICRÓFONO Van Gerwen advirtió ‘es hora de decir adiós’ a sus días en la cima de los dardos CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código

Los dos hombres se dieron la mano antes de recoger sus dardos.

Pero Gurney se dirigió inmediatamente hacia el árbitro Kirk Bevins, confrontando al árbitro antes de entablar una conversación aparentemente acalorada.

El incidente podría meterlo en problemas con el PDC.

Sin embargo, SunSport entiende que hasta el domingo por la noche el PDC no estaba al tanto de la situación en el escenario.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Mientras tanto, Beau Greaves perdió en la última tanda ante el dos veces campeón mundial Gary Anderson.

La lanzadora de Doncaster, de 21 años, estuvo a un paso de una famosa victoria en Wolverhampton, pero se le negó el mayor cuero cabelludo de su carrera en el PDC.

El gran Ando de todos los tiempos, de 54 años, remontó un 2-0 en contra y luego selló su éxito por 5-4 con una salida de 103 en el noveno partido.

Greaves se enfrentará ahora al alemán Niko Springer en su último partido del Grupo G el martes, mientras que el Flying Scotsman se enfrentará a su viejo adversario Michael van Gerwen.