Dave Roberts desafía a los bateadores de los Dodgers para el Juego 6 de la Serie Mundial

Era una tarde miserablemente fría, lluviosa y gris afuera del Rogers Center el jueves.

Dentro del estadio, sin embargo, los Dodgers encontraron algunos rayos de sol emocional.

No, aquí no es donde el equipo quería estar, enfrentando un déficit de 3-2 en la Serie Mundial al ingresar al Juego 6 el viernes por la noche contra los Toronto Blue Jays.

Y no, no había mucho por qué sentirse bien después de unas desastrosas 48 horas en los Juegos 4 y 5 de este Clásico de Otoño, en las que los Dodgers renunciaron al control de la serie y permitieron que su campaña de defensa del título recibiera soporte vital.

Pero durante un entrenamiento en el día libre, el club intentó recuperarse de esa decepción y replantear la mentalidad oprimida que impregnó la casa club después del Juego 5.

Todos los jugadores se presentaron en el estadio, aunque la asistencia era opcional después de una larga noche de viaje.

“Eso fue muy emocionante para mí y habla de dónde se encuentran estos muchachos”, dijo el manager Dave Roberts. “Se dan cuenta de que el trabajo no está hecho”.

Roberts también aportó algo de ligereza al comienzo del entrenamiento, desafiando al velocista Hyeseong Kim a una carrera alrededor de las bases, solo para tropezar de cara en la segunda vuelta mientras intentaba preservar su ventaja cómicamente grande.

“Corten las cámaras”, gritó Roberts a los miembros de los medios, mientras juguetonamente se agarraba el tendón de la corva y se limpiaba la suciedad de la sudadera.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, reacciona después de caer mientras desafiaba a Hyeseong Kim a una carrera en las bases durante un entrenamiento del equipo en el Rogers Center el jueves. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Luego, los Dodgers se pusieron a trabajar en su tarea principal: tratar de sincronizar una ofensiva que había parecido perdida en los últimos dos juegos y que ha tenido problemas durante gran parte de octubre.

“He estado pensando mucho en esto… y podría sumergirme en mis pensamientos”, dijo Roberts sobre los problemas ofensivos del equipo, que señaló que podrían incluir otra alteración en la alineación para el Juego 6.

“Pero creo que al final del día”, continuó Roberts, “sólo tienen que competir y pelear en la caja de bateo. Es uno contra uno, el bateador contra el lanzador, y eso es todo. En serio. Quiero decir, creo que ese tipo de mentalidad es todo lo que buscaré. Y espero que sucedan cosas buenas a partir de eso”.

En las derrotas en Chavez Ravine, la segunda ofensiva con mayor puntuación de las mayores tuvo problemas para perfeccionar ese espíritu. Los Dodgers anotaron sólo tres carreras, acumularon 10 hits lamentables y se parecieron más a la versión de sí mismos que tropezaron durante gran parte de la segunda mitad de la temporada antes de ingresar a los playoffs con un auge al final de la temporada.

Sus mayores estrellas dejaron de golpear. Su enfoque de equipo quedó en el camino. Y después del Juego 5, casi parecían estar buscando su identidad como equipo en el plato, tratando de combinar su talento natural de slugging con la necesidad de trabajar turnos al bate más competitivos y lograr lanzamientos bateables primero.

“Simplemente no estamos teniendo buenos turnos al bate”, dijo el tercera base Max Muncy.

“Tenemos que encontrar algo”, repitió el campocorto Mookie Betts.

Eche un vistazo rápido a los números de esta Serie Mundial y verá que los problemas de bateo de los Dodgers son relativamente fáciles de explicar.

Shohei Ohtani (quien tomó otra ronda de práctica de bateo de Ruthian el jueves) no tiene un hit desde que llegó a la base nueve veces en el maratón del tercer juego de 18 entradas. Betts (quien pasó tanto tiempo bateando como cualquiera el jueves) tocó fondo con una actuación de tres de 25.

Otros bateadores importantes, incluidos Muncy y Tommy Edman, están bateando por debajo de .200. Y como equipo, los Dodgers tienen 55 ponches (11 más que los Azulejos), un promedio general de .201 y apenas seis hits en 30 turnos al bate con corredores en posición de anotar.

“Tenemos muchos muchachos que no están de moda en este momento, que no se sienten mejor”, dijo Edman el miércoles por la noche. “Pero tenemos que pasar página y, con suerte, podremos hacerlo mejor en los próximos días”.

“Como grupo”, agregó Kiké Hernández, “es hora de que demostremos nuestro carácter y peleemos y veamos qué pasa… Es hora de que nosotros, la ofensiva, nos presentemos”.

Una mejor producción de Betts sería un buen comienzo.

El miércoles por la noche, el campocorto no se anduvo con rodeos sobre sus recientes problemas ofensivos, diciendo que “simplemente ha sido terrible” después de batear .164 en 13 juegos desde el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Roberts intentó quitarle algo de presión al ex Jugador Más Valioso en el Juego 5, moviéndolo del segundo al tercer lugar en un orden de bateo reorganizado. Pero después de otra actuación sin hits, Roberts simplificó aún más la tarea para su estrella de 33 años.

“Concéntrate en un juego y sé bueno en un juego”, dijo Roberts. “Sal y compite”.

El jueves, ese fue el enfoque de Betts, y varias personas alrededor del equipo notaron una confianza silenciosa y renovada que llevó a su sesión de práctica de bateo del día libre. Tuvo largas conversaciones con el entrenador de bateo Robert Van Scoyoc, el asistente especial Ron Roenicke y Roberts alrededor de la jaula de bateo. Buscó respuestas a un swing que, últimamente, ha generado demasiados pop-ups superficiales y bolas equivocadas.

Los compañeros de equipo de los Dodgers, Mookie Betts, izquierda, Max Muncy, Tommy Edman y Freddie Freeman, esperan en el cuadro durante un cambio de lanzador en la séptima entrada del Juego 5 de la Serie Mundial el miércoles por la noche en el Dodger Stadium. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Se veía genial”, dijo el entrenador de bateo Aaron Bates. “En realidad, su cabeza estaba en un buen lugar. Buen humor. Todo el grupo, los muchachos, estuvieron geniales. Todos vinieron, se presentaron, golpearon y se pusieron a trabajar”.

Para que los Dodgers salven su temporada, no es sólo Betts quien necesitará encontrar un cambio.

Si bien los abridores de los Azulejos, Shane Bieber y Trey Yesavage, lanzaron bien en los Juegos 4 y 5, los Dodgers también parecieron tener dificultades para adaptar su plan de ataque, quedando atrapados en un estado “intermedio”, como notaron tanto Roberts como varios jugadores, entre ambos tratando de atacar las bolas rápidas y protegerse contra cosas secundarias.

“A veces somos demasiado agresivos”, dijo el jardinero Teoscar Hernández. “A veces somos demasiado pacientes”.

“Parece que los turnos al bate se nos están acumulando como una bola de nieve en este momento”, añadió Kiké Hernández. “Estamos consiguiendo lanzamientos para batear, los estamos fallando. Y estamos ampliando la zona con dos strikes”.

Estar “en el medio” fue un problema para los Dodgers al final de la temporada, cuando ocuparon apenas el puesto 12 en las mayores en anotaciones después del receso del Juego de Estrellas. Que esto esté sucediendo nuevamente plantea una pregunta familiar sobre la identidad del club.

¿Quieren ser una alineación agresiva y slugging que vive y muere según el jonrón? O más bien una unidad con mentalidad de contacto capaz de realizar turnos al bate y estresar el conteo de lanzamientos del lanzador contrario. El énfasis de Roberts en “competir” mejor señaló la necesidad de hacer más de esto último.

Freeman se hizo eco de esa idea antes del Juego 5.

“Si vamos allí simplemente tratando de conectar jonrones, simplemente no es el nombre del juego”, dijo Freeman. “Solo necesitamos controlar y tener una mentalidad de casi 0-1. Simplemente construir entradas, extenderlas, el trabajo cuenta, ser quienes somos”.

Entonces, ¿cómo van a hacer eso, antes del enfrentamiento del Juego 6 con un lanzador como Kevin Gausman que sobresale mezclando su recta y su splitter?

“Básicamente, debes mantener tus puntos fuertes”, dijo Bates. “Y ver qué aporta el próximo lanzador”.

El único lado positivo: los Dodgers han estado en esta situación antes.

El año pasado, al comienzo de su carrera en la Serie Mundial, enfrentaron una situación similar en la NLDS contra los Padres de San Diego, ganando juegos consecutivos con arrebatos ofensivos decisivos que los ayudaron a catapultarlos a un eventual título de Serie Mundial.

“Podemos hacerlo de nuevo”, dijo Freeman.

“Creo que somos un equipo con más talento que el año pasado”, añadió Kike Hernández.

De cara al viernes, tendrán dos partidos para demostrarlo. Ahora o nunca. Hágalo o verá morir sus sueños de cimentar una dinastía.