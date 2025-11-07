Dave Villwock anuncia su retiro de las carreras ilimitadas de hidroaviones

¿Alguien realmente cree que Dave Villwock dejará las carreras ilimitadas de hidroaviones?

Villwock anunció su retiro de conducir los barcos de carreras más rápidos del mundo el jueves por la mañana en un anuncio a través de la H1 Unlimited Racing Series.

Se marcha con todos los récords significativos del deporte. La mayoría gana. Tiene 68. La mayoría de títulos nacionales. Tiene 10. Más Copas de Oro. Está empatado con Chip Hanauer en la mayor cantidad con 11. Tiene los récords de victorias en la mayoría de los sitios de carreras pasados ​​y presentes, incluido Seattle con 10.

Pero Villwock dejó el deporte antes, solo para regresar cuando un equipo de carreras le ofreció la oportunidad de convertir a otro corredor en un contendiente.

Ni siquiera él suena convincente.

“No estoy necesariamente buscando algo”, dijo Villwock, quien ayudó en el lanzamiento y condujo para BWR Racing la temporada pasada.

El propietario de BWR, Bruce Ratchford, se ha convertido en un amigo y estará disponible para ayudar.

“Le dije a Bruce todo lo que necesitaba”, dijo Villwock. “Pase lo que pase, yo estaría allí para ayudarlo”.

Por lo tanto, no se sorprenda al ver a Villwock dando vueltas ocasionalmente a un motor de turbina en los próximos años. ¿Pero conducir? Sí, parece que esta vez eso se hizo de verdad.

Villwock fue el piloto de mayor edad en la historia de las carreras ilimitadas de hidroaviones la temporada pasada con 71 años (68 era el récord anterior). Incluso logró una última victoria, haciendo un movimiento veterano, apostando que otros pilotos se habían adelantado, en la Copa Oro en Tri-Cities y ganando por penalización. Esa fue su última victoria y le dio una parte del último récord significativo que no tenía, ya que tenía una victoria menos en la Copa Oro que Hanauer.

La carrera de Villwock en Unlimiteds comenzó como jefe de equipo en 1989 para Miss Circus Circus y Hanauer. Ganaron el título nacional en 1990. En su primera oportunidad como piloto, ganó su primera carrera en 1992 en el Coors Dry, convirtiéndose en el primer piloto desde 1974 en ganar su debut.

El primer campeonato nacional de Villwock llegó en 1996, cuando condujo el Pico American Dream de Fred Leland, convirtiendo en campeón a un equipo que aún no había tenido éxito. Eso le valió un ascenso al barco por el que Villwock es más conocido cuando se hizo cargo del equipo de Miss Budweiser.

De 1997 a 2004, cuando Anheuser-Busch retiró el patrocinio y puso fin al equipo, Miss Bud dominó el deporte, ganando ocho títulos nacionales y casi todas las carreras en las que participó.

Después de sus años de Miss Bud, Villwock se conectó con Ellstrom Racing para obtener otro título nacional y varias victorias más.

“Es el mejor corredor”, dijo Dave Williams, director ejecutivo del Hydroplane and Raceboat Museum en Kent y es historiador del deporte, “pero eso tiene una desventaja”.

Williams se refiere al corredor definitivo que a menudo se convierte en el “villano de capa negra” de los boxes, y algunos lo llamarían Darth Villwock a sus espaldas.

“Él interpretó ese papel de villano con un pequeño brillo en los ojos”, dijo Williams.

Aún más como corredor, Villwock es conocido por su habilidad para configurar barcos y mejorarlos.

En sus días posteriores a Ellstrom, Villwock terminó con varios equipos, ayudándolos a mejorar los barcos y, a menudo, terminando en la cabina del piloto. Lo hizo con Schumacher Racing y Bucket List Racing y ayudó a Wiggins Racing a llevar su nuevo barco a la línea de meta antes de conducirlo.

Villwock también es elogiado por su capacidad para fabricar hélices, una parte costosa y clave de las regatas.

“Las hélices son un arte negro y él lo dominaba”, dijo Williams.

Villwock, quien creció en Port Orchard, dijo que decidió el año pasado que BWR Racing sería su última parada, pero quería mantener la puerta abierta por si acaso.

“La experiencia, el enfoque y la atención al detalle de Dave fueron fundamentales para ayudar a BWR Racing a tomar forma y tener éxito desde el principio”, dijo Ratchford en un comunicado. “Su conocimiento de los barcos, su tranquila confianza bajo presión y su compromiso con la excelencia marcaron la pauta para todo nuestro programa”.

Su carrera terminó donde despegó cuando BWR se hizo cargo de la “Bud Shop” en Tukwila, la tienda en la que Miss Budweiser dirigió a su equipo durante décadas.

Lo más probable es que esté menos allí ahora que se mudó a Indiana. Y tendrá la oportunidad de concentrarse en su pasatiempo de competir con modelos de aviones a control remoto. Dijo que con las regatas no ha tocado ninguno de esos planes desde 2020.

“El historial de Dave Villwock habla por sí solo”, dijo el presidente de H1 Unlimited, Mike Denslow, en un comunicado. “Cambió la forma en que la gente compite con estos barcos y cómo operan los equipos. Su nombre siempre será un punto de referencia en nuestro deporte”.