David Beckham celebra su título de caballero en una fiesta en un pub elegante con botellas de champán de £55 y una canción de su hijo Cruz

SIR David Beckham celebró su nombramiento como caballero con una noche de chicos en un pub rural.

Becks, quien fue nombrado caballero por el rey Carlos la semana pasada, estuvo acompañado por sus amigos famosos Guy Ritchie y Gary Neville, así como por sus hijos Romeo y Cruz.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

El grupo de 30 personas reservó una sección del pub Cotswolds The Bull, en Charlbury, el viernes por la noche, y rápidamente se apoderó de todo el lugar.

Anterior Manchester Unidos, Real Madrid y Inglaterra El as Becks, de 50 años, comenzó la velada en una tienda de campaña privada en la parte trasera del bar.

El aspirante a cantante Cruz, de 20 años, interpretó una canción escrita especialmente, que incluía la frase “El rey Carlos vino a David Beckham y lo nombró caballero, mi hombre”.

Luego, el pub cantó éxitos de Oasis y The Rolling Stones, y Becks se levantó y bailó mientras todo el pub vitoreaba: “Te amamos, Sir David Beckham, te amamos, Sir David Beckham”.

Leer más sobre David Beckham GRAN CABALLERO FUERA Dentro de la fiesta de caballeros de David Beckham mientras derrama dinero en champán ve jo Joanne, la rara vez vista hermana de David Beckham, luce increíble en su fiesta de caballeros

Un juerguista dijo: “Realmente estaba comenzando.

“Cuando terminó la cena, Becks y su grupo de chicos abandonaron la tienda safari del pub y se filtraron al pub principal contiguo para bailar y cantar.

“Todo el mundo estaba de muy buen humor. Los lugareños no podían creer que hubieran podido pasar una noche con Becks allí.

“La música sonaba a todo volumen y todos cantaban.

“El pub fue embestido y cuanto más se corrió la voz, más gente embistió.

“El lugar estaba lleno. Era como una fiesta de Nochevieja”.

Los invitados de David cenaron ostras y cordero asado con patatas asadas.

Pulieron botellas de rosado vino a £ 55 cada uno y galones de local cervezaincluida la cerveza lager Hawkstone Session de Jeremy Clarkson, así como margaritas y cócteles de martini espresso.

La fiesta terminó justo antes de la medianoche y Becks posó o se tomó selfies con los fanáticos.

Se fue en un automóvil que lo esperaba y lo llevó a su casa cercana de £ 12 millones.

Pero todavía no había señales del hijo mayor del que estaba distanciado, Brooklyn, de 26 años.

A principios de semana, David había celebrado su título de caballero con un champán de rodillas con su amigo Gordon Ramsay en su restaurante insignia en Chelsea.