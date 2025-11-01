David Beckham conmovido por el conmovedor mensaje de la hija de Paul Scholes al ícono del Manchester United después de una valiente entrevista sobre su hijo

DAVID BECKHAM ofreció amables palabras tras el sincero mensaje de Alicia Scholes para su padre, la leyenda del Manchester United, Paul.

Scholes, de 50 años, admitió conmovedoramente que ha reducido su trabajo como experto esta temporada para cuidar de su hijo autista Aiden.

Tras las conmovedoras palabras de la ex estrella de Inglaterra en el podcast The Overlap, su hija Alicia, de 24 años, habló efusivamente de su paternidad.

La talentosa estrella del netball escribió en Instagram: “¡Nunca he conocido a nadie que odie más hablar de sí mismo que tú!

“Sólo puedo imaginar lo difícil que fue hablar sobre Aidie y la realidad de una situación muy, muy difícil.

“Toda mi vida tu prioridad siempre ha sido ser mi papá, y crecer y darme cuenta de lo duro que tuviste que trabajar todos los días para eso es algo que ni siquiera puedo comprender.

“Para lograr todo lo que hiciste se necesita mucho sacrificio y trabajo duro y de alguna manera todavía te tenía para llevarme a la escuela todas las mañanas y estar ahí al final de cada día, ¡tan presente en cada aspecto de mi vida!

“Si alguien te conociera, no tendría ni idea de la vida que has vivido, simplemente vería a una persona genuinamente amable, educada y atenta.

“No te importan las personas que no importan, y de todo eso es lo más valioso que he aprendido de ti.

“De lo que estoy más orgullosa es de ser tu hija, eres el mejor modelo a seguir y figura paterna que podría tener, y lo haces sin esfuerzo.

“De todos modos, bien hecho en este episodio, papá, fue increíble y si Aidie pudiera decírtelo él mismo, diría que realmente eres el mejor padre del mundo, te amamos millones”.

El excompañero de Scholes, Beckham, se sintió conmovido por la publicación de Alicia.

El hombre de 50 años comentó: “Palabras perfectas para tu increíble papá @alicia.scholesx”.

Scholes tiene tres hijos con su esposa Claire, con quien ya no está juntos: Arron, de 25 años, Alicia y Aiden, de 20.

La temporada pasada, Scholes pasó los jueves por la noche cubriendo los partidos de la Europa League del Manchester United para TNT Sports.

Esta semana reveló que la alteración de la rutina dejaría agitado a su hijo Aiden.

‘RUTINA ESTRICTA’

Dijo en Stick to Football: “Tomé una decisión este año por Aiden, obviamente debido a sus necesidades especiales que quizás conozcas.

“Todo el trabajo que hago ahora gira en torno a sus rutinas porque él tiene una rutina bastante estricta todos los días, así que decidí que todo lo que voy a hacer gira en torno a Aiden.

“Todo lo que voy a hacer ahora gira en torno a él, trabajo en el estudio, pero todo se basa en su día.

“La temporada pasada, los jueves por la noche jugaba la Europa League para Man Utd, esa es la noche en la que normalmente lo tenía, así que se estaba poniendo muy agitado, mordiendo y rascando.

“Él sabe de inmediato que el patrón no está ahí.

“Y realmente hice eso durante años, siempre pensando que tenía que detener esto en algún momento, así que tuve la oportunidad de hacer el podcast y pensé que eso me vendría mejor. Bueno… a mí no, Aiden”.