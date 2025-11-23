David Benavidez detiene brutalmente a Anthony Yarde mientras el valiente británico sufre una desgarradora pérdida del tercer título mundial

ANTHONY YARDE sufrió una aterradora derrota por nocaut ante el monstruo mexicano David Benavidez, poniendo fin a su tercer desafío por el título mundial con dolor.

Yarde, quien perdió sus dos peleas anteriores por el campeonato de peso semipesado ante Sergey Kovalev y Artur Beterbiev, esperaba que la tercera fuera la vencida.

Pero el estadounidense Benavidez, que recibió su amenazador apodo debido a su herencia hispana, acabó brutalmente con los sueños del británico en la séptima ronda.

Dijo: “Definitivamente es lo que esperaba. Cuando obtuve el contrato, dije: ‘Oh, hombre, esto va a ser una guerra, esto es lo que soñé’.

“Me cortó como en el sexto asalto y le dije: ‘¿Quieres un tiroteo, entonces?’ Entró en el mundo del Monstruo y fue noqueado.

“Tengo una nota B+, siempre hay margen de mejora, pero la gente decía que no podía detener a este tipo y lo hice parecer más fácil que Kovalev y Beterbiev”.

Yarde eligió ir a la defensiva en la primera ronda, buscando atrapar y contraatacar, aterrizando con una buena mano derecha.

Pero aunque Benavidez claramente regaló fuerza, su velocidad fue evidente, atrapando a Yarde con un jab abrasador y un contraataque de derecha.

La Bestia del Este de Londres cobró vida en el segundo, encontrando el hogar para el jab, el gancho de izquierda y la derecha corta.

Y Benavidez sorprendentemente se convirtió en zurdo en el tercer asalto mientras luchaba por hacer frente a los rápidos contraataques de Yarde.

Pero pronto fue el nacido en Arizona, que reinó dos veces en el peso súper mediano, quien mostró su característica velocidad con las manos con el retador atrapado en la esquina.

Una derecha cortante rebotó en la barbilla de Yarde justo antes de que sonara la campana para finalizar el tercero, la primera señal de problemas.

Benavidez, de 28 años, comenzó a llevar a Yarde, de 34 años, hacia zonas peligrosas sobre las cuerdas antes de soltar golpes.

El cuarto asalto terminó con Yarde sosteniendo a Benavidez con su mano izquierda, mientras que su derecha estaba tapada por su barbilla mientras el campeón golpeaba implacablemente.

Yarde, que ya tenía una marca debajo del ojo derecho, se golpeó el pecho después de que Benavidez disparara con una ráfaga de derechazos en el quinto.

A mitad de camino de los 12 programados, Yarde hizo retroceder a Benavidez contra las cuerdas y cortó hacia arriba.

Un par de derechazos rozaron la barbilla de Benavidez, provocando un gran estímulo desde la esquina del retador.

Pero pronto le suplicaron a su hombre que aguantara después de que lo dejaron en todo tipo de problemas en la esquina neutral mientras Benavidez aumentaba la presión.

Benavidez logró darle la vuelta a un round en el que estaba lastimado y con el pie trasero, hasta el principio del final.

Un gancho de izquierda dejó la nariz de Yarde rota y llena de sangre cuando el séptimo tuvo un comienzo desastroso para el londinense.

Al poco tiempo, una andanada de ganchos en la esquina hundió a Yarde en la lona, ​​pero Benavidez se encontró atracado. DOS puntos por golpear a su oponente caído.

Aunque importó poco, ya que dos izquierdas monstruosas atraparon a Yarde contra las cuerdas, dejando al árbitro Héctor Afu sin otra opción que intervenir.

Benavidez retuvo su título del CMB y reveló que subirá al peso crucero para desafiar al campeón mexicano de la AMB, Gilberto Zurdo Ramírez.

Él dijo: “Tengo algunas noticias para ustedes, el 2 de mayo yo contra Zurdo Ramírez, subiré al peso crucero para luchar por su título”.