David Brooks se convierte en padre después de que su esposa Flora diera a luz a una niña apenas cuatro años después de que el as de Bournemouth venciera el cáncer.

DAVID BROOKS se convirtió en padre por primera vez después de que su esposa Flora diera a luz a una niña.

El atacante de Gales y Bournemouth, de 28 años, anunció en junio que estaba esperando su primer hijo y lo afortunado que se sentía porque temía que eso nunca sucedería después de su diagnóstico de cáncer.

Brooks publicó en Instagram el martes por la noche para revelar su feliz noticia.

Brooks publicó en Insta: “Nuestra hermosa niña nació el 27/10/25 Lottie Elizabeth Brooks Adición especial a nuestra familia @florabrooks_ Te amo”

Brooks reveló anteriormente que la posibilidad de que la vida de sus padres estuviera en duda cuando luchó contra el linfoma de Hodgkin en etapa 2 en octubre de 2021.

Dijo este verano: “Cuando me diagnosticaron, tuve esas conversaciones y nunca hubo garantías de que podría tener hijos en el futuro.

“Había una posibilidad de que no hubiera sido posible. Tuve mucha suerte de que haya sucedido de forma natural.

“Después del tratamiento todo ha vuelto a la normalidad, estoy muy feliz.

“Siempre quise formar una familia. Mi esposa y yo siempre quisimos tener hijos en algún momento.

“Mi situación se me quitó de las manos, entonces es muy lindo que todo haya sucedido de forma natural y haya progresado hasta ser una familia.

“Tengo muchas ganas de que llegue y sé que mi esposa también lo está, aunque ella es la que está embarazada y está pasando por todo eso.

“Estoy encantado, hubo algunas lágrimas y ahora tenemos muchas ganas de que llegue. Aún faltan algunos meses, pero no puedo esperar”.

Él y Flora se casaron el verano pasado en una lujosa ceremonia en North Yorkshire.

Y cuando revelaron que estaban esperando un hijo, la pareja publicó fotografías de la ecografía junto con un pastel que decía “Baby Brooks” y una camiseta de Bournemouth con “Daddy 7” en la espalda.

A Brooks le diagnosticaron cáncer después de sufrir una pérdida repentina de peso y sudores nocturnos.

Se sometió a quimioterapia periódica que le dejó “apenas capaz de levantarse de la cama”.

Pero recibió la increíble noticia de que le habían dado el visto bueno en mayo de 2022.

Desde entonces, Brooks ha vuelto a jugar regularmente en la Premier League después de aparecer 33 veces con los Cherries la temporada pasada.

Esta temporada ha sido titular siete veces con Andoni Iraola y tiene la esperanza de aparecer en la Copa del Mundo de 2026 mientras Gales continúa su apuesta con Craig Bellamy.