David Haye admite que no impediría que su hijo, de 17 años, comenzara a boxear a pesar de ser una gran promesa en otro deporte.

DAVID HAYE vio a los boxeadores nepo Conor Benn y Chris Eubank Jr morir, pero NO impedirá que su hijo Cassius siga sus pasos.

El ex rey crucero y peso pesado de 45 años estuvo en primera fila en abril cuando los herederos de la icónica rivalidad del boxeo británico de la década de 1990 organizaron una impresionante pelea que los dejó a ambos en el hospital.

Y Haye estará en el estadio del Tottenham esta noche para verlos sacar provecho de una revancha muy lucrativa.

Pero el próximo luchador de segunda generación podría ser el suyo, después de que compartió fotos de la pareja de padre e hijo enguantados en un ring el mes pasado y provocó un cambio del tenis a la dulce ciencia.

Cuando se le preguntó si apoyaría el traslado del joven de 17 años de la cancha – donde es una estrella junior en ciernes – al ring, Haye dijo: “Sí, si era algo que quería hacer, si era algo que amaba y quería comprometer su vida a ello.

“No creo que nadie pueda envidiar que su hijo haga lo que quiere hacer.

“Siempre he sido así con todos mis hijos, cualquier cosa que quisieran hacer, siempre los he respaldado.

“Si me hubieran hecho esa pregunta hace diez años, mientras estaba en medio de todo esto, habría dicho ‘no’.

“No quisiera que mi hijo hiciera algo tan difícil, como cuando estás lesionado y te operan y estás arriba y abajo.

“Pero siempre lo quise desde que era un niño pequeño, era todo lo que siempre quise. Así que, si alguno de mis hijos quiere boxear, avivaré la llama cada vez”.

Al igual que Cassius, Benn y Eubank nacieron rodeados de fama y fortuna.

Pero todas las sabias palabras, las escuelas privadas y las opciones más fáciles no pudieron evitar que persiguieran a sus padres por el oscuro camino de la lucha profesional.

La rivalidad de dos peleas ha cruzado pesos, dividido opiniones y evitado cualquier cinturón.

Pero Haye ve un gran mérito en que dos hombres privilegiados asuman los desafíos más difíciles.

Dijo: “Han tenido presión adicional sobre ellos a lo largo de sus carreras, provenientes de apellidos de luchadores legendarios.

“Han podido navegar más fácilmente en el deporte, siempre han tenido la marca, por lo que pueden vender más entradas que la persona promedio, pero eso no es su culpa.

“Ambos han mostrado corazón y han hecho todo lo necesario para asegurar sus propios legados. El deseo de ganar es tan fuerte que ambos van a darlo todo”.

“Demostraron que están dispuestos a morir. Llegan a ese punto en el que ya no puedes golpear más y empiezas a disparar; ambos demostraron una inmensa valentía”.

Cuando se le presionó para que hiciera una predicción, Hayemaker dijo: “Por lo general, el boxeador más grande y mejor gana la revancha.

“Un buen grande vence a un buen pequeño. Si ambos tuvieran la misma altura y el mismo peso, creo que sería una pelea diferente.

“Pero no sabía que Conor podía pelear a ese ritmo. No sabía que podía aguantar un golpe de peso mediano como ese.

“Tiene un mentón de granito y sigue avanzando. No puedo ver un resultado diferente a menos que Conor muestre algo que no mostró antes”.

DAVID HAYE habló como embajador de la marca Highbet.