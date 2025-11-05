Dean Herrington deja su cargo de entrenador de fútbol en St. Francis

Dean Herrington dijo que lo despidieron como entrenador de fútbol en St. Francis después de cinco temporadas durante las cuales sus equipos ganaron tres campeonatos de liga y llegaron a dos finales de la Sección Sur.

El equipo tuvo marca de 2-8 esta temporada y no logró llegar a los playoffs en una temporada en la que hubo numerosas lesiones en la posición de mariscal de campo. St. Francis terminó la temporada regular con una impresionante victoria 28-21 sobre Cathedral.

Herrington también disfrutó del éxito como entrenador en jefe en Bishop Alemany y Paraclete. Dijo el miércoles por la noche: “Fue impactante, pero tal vez fue una buena separación de caminos”. La escuela le dijo que había preocupaciones sobre cuestiones culturales y morales.

Herrington debería aceptar rápidamente ofertas de otras escuelas secundarias y universidades. Ha sido conocido por desarrollar a los mejores mariscales de campo.

Reemplazó en St. Francis a su buen amigo y exjugador de Hart, el fallecido Jim Bonds.