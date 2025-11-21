¿Deberían quedarse o irse? Los grandes de UCLA intervienen en el debate del Rose Bowl

Aquellos que quieren quedarse en el Rose Bowl describen el lugar como icónico, una oda a todo lo bueno del fútbol universitario. Dicen que rezuma historia y tradición. Sólo ver el letrero de neón brillante es suficiente para ponerles la piel de gallina.

Los que quieren ir llaman al lugar un basurero. Dicen que es viejo y se está deteriorando día a día, un caparazón de su antigua grandeza. ¿Por qué esperar tanto cuando un estadio futurista en Inglewood podría proporcionar no sólo un hogar más cerca del campus sino también una inyección de efectivo como parte de un contrato de arrendamiento más favorable?

Al entrar en lo que podría ser el último partido en casa de UCLA en su estadio centenario el sábado por la noche, algunos con vínculos profundos con la escuela dicen que entienden cada una de las perspectivas en duelo en el debate sobre un posible traslado al estadio SoFi.

“La preocupación es: ¿perderás parte de tu identidad, que ya ha estado en peligro últimamente?” dijo Kris Farris, un ex tackle ofensivo All-America de los Bruins que estuvo entre la más de media docena de ex grandes y reclutas actuales que hablaron con The Times sobre la situación. “Así que es como si estuvieras quitando otra parte especial de UCLA, pero, por supuesto, todos entienden las ventajas financieras y lo que el programa necesita hacer en la carrera armamentista del fútbol universitario en este momento”.

Oficialmente no se ha decidido nada. Los funcionarios escolares han emitido dos declaraciones en las últimas semanas, ambas reconociendo la incertidumbre de la situación. Se cree que si UCLA decidiera mudarse al SoFi Stadium, los Bruins querrían hacerlo antes de la temporada 2026.

Pero los tribunales podrían tener la última palabra. El Rose Bowl Operating Co. y la ciudad de Pasadena han iniciado una batalla legal con la esperanza de obligar al equipo a quedarse. Habiendo llamado hogar al estadio desde que se mudó antes de la temporada de 1982 bajo la dirección del legendario entrenador Terry Donahue, UCLA se comprometió con un contrato de arrendamiento que no vence hasta el verano de 2044.

“Realmente siento que si Terry estuviera aquí, creo que diría: ‘¿Cuál es la prisa?’ ”, dijo Pat Donahue, uno de los hermanos del difunto entrenador. “Tienes un contrato de arrendamiento, ¿por qué no aseguras cuáles son los problemas y si crees que hiciste un mal trato, renegocias? Sabes, simplemente no sé cuál es la prisa y me parece que UCLA tiene problemas futbolísticos mucho mayores que el Rose Bowl, ¿verdad? Quiero decir, el edificio está en llamas y quieres remodelar el jardín”.

Sólo una cosa parece segura: UCLA no jugará partidos en casa en el campus, como muchos han propuesto a lo largo de los años. Un movimiento para construir un estadio de fútbol en el lugar que ahora ocupa el estadio Drake murió en 1965 en medio de la oposición de estudiantes, líderes políticos y propietarios locales. Los regentes de la Universidad de California no sólo rechazaron la oferta del estadio, sino que también decretaron que ninguna estructura construida sobre la huella del Estadio Drake podría ampliarse posteriormente para convertirse en un estadio de fútbol.

De ahí el dilema actual. ¿Cumple UCLA su palabra y cumple un contrato de arrendamiento del Rose Bowl en el que pierde millones de dólares anualmente en costos de oportunidad porque no recibe ingresos por suite o patrocinio? ¿O los Bruins se dirigen al SoFi Stadium para un nuevo comienzo lleno de dinero en efectivo, si no de tradición?

“A largo plazo, si nos fijamos en el programa de UCLA, SoFi tiene mucho más sentido, te guste o no”, dijo el ex mariscal de campo de los Bruins, Gary Beban, quien llevó al equipo a derrotar al mejor clasificado Michigan State en el Rose Bowl de 1966 y ganó el único Trofeo Heisman de la escuela en 1967.

Beban jugó para equipos de UCLA que tenían el Coliseum como su hogar, mucho antes de que los Bruins se mudaran al Rose Bowl. Dijo que inicialmente no era partidario de que UCLA jugara en Pasadena debido a un viaje de 26.2 millas desde el campus, reconociendo que el problema parecía ser compensado en gran medida por el gran éxito inicial que disfrutó el equipo al aparecer en cinco juegos del Rose Bowl entre 1983 y 1999.

Con los Bruins atrapados en una crisis de una década, hacer ese largo viaje se ha vuelto más oneroso, lo que lleva a una disminución de la asistencia a un estadio que está aproximadamente al doble de distancia de UCLA que el SoFi Stadium.

“Es una cuestión de conveniencia para la gente en el campus y durante un período de tiempo más largo”, dijo Beban, “creo que eventualmente SoFi simplemente tiene más sentido que el Rose Bowl… En este momento, esto se está analizando en un momento en que el programa necesita mucho aire fresco. Independientemente de cuán grande sea su apoyo, hay una lista de cosas que deben avanzar y esta es solo una de ellas. Tal vez sea hora de comenzar de nuevo en todas las direcciones y tratar de avanzar en la dirección correcta”.

Uno de los compañeros de Beban es partidario de aferrarse más al pasado. Jim Colletto, co-capitán de los campeones del Rose Bowl de 1966, dijo que estar en ese campo te hace sentir como si estuvieras jugando o entrenando con los fantasmas de las leyendas.

Antes de su regreso al Rose Bowl como entrenador de línea ofensiva de UCLA en 2006, Colletto caminó hasta la línea de dos yardas, donde su ex compañero de equipo Bob Stiles había hecho una parada en la línea de gol 40 años antes al detener al fullback de Michigan State Bob Apisa en una posible conversión de dos puntos para empatar el juego.

“Cerré los ojos”, dijo Coletto, “y todo volvió a la vida”.

¿A qué estadio los posibles futuros jugadores de UCLA quieren llamar hogar?

Kenneth Moore III, un receptor abierto de St. Mary’s High en Stockton que se ha comprometido verbalmente con los Bruins, dijo que preferiría jugar en el SoFi Stadium. En lo que a él respecta, el estadio que abrió en 2020 está más cerca del campus y crearía un mejor ambiente que el que el equipo ha experimentado en el Rose Bowl, donde tiene un promedio de solo 37,099 fanáticos esta temporada.

“Siento que los fanáticos se involucrarán más después de ir a SoFi”, dijo Moore, “para tener gradas más llenas”.

Cooper Javorsky ha mantenido una presencia constante en el Rose Bowl incluso después de retirarse de UCLA tras el despido del entrenador DeShaun Foster. El liniero ofensivo de San Juan Hills High que todavía está considerando a los Bruins ha desarrollado una afinidad por el lugar debido a los muchos fines de semana que pasó al margen viendo juegos.

“No creo que esté realmente en condiciones de tener una opinión”, dijo Javorsky, “pero ¿quién no pensaría que es genial salir corriendo al Rose Bowl un sábado?”

Un lamento generalizado es la posible pérdida de la posibilidad de seguir rueda sin restricciones en un campo de golf en expansión y en los estacionamientos circundantes. Farris dijo que lanzar una pelota de fútbol sobre el césped y cocinar comida en un espacio abierto era la parte de la experiencia del día del partido que sus hijos más esperaban cuando eran más pequeños.

“En SoFi, después de haber asistido a algunos juegos profesionales allí, simplemente no tienen la experiencia de seguir de cerca”, dijo Farris. “La práctica de chupar rueda en el Rose Bowl es especial, es única. Ya sabes, no es un estacionamiento pavimentado con un pequeño puesto”.

Escuchar que el partido de UCLA contra Washington el sábado podría ser el último del equipo dentro del estadio que una vez llamó hogar ha motivado a Farris a viajar desde el Condado de Orange. Podría representar un último recuerdo para alguien que formó parte del último equipo de los Bruins que jugó en un partido del Rose Bowl.

“No hay nada igual”, dijo Farris sobre el lugar. “He jugado en muchos estadios diferentes y obviamente el telón de fondo, el tamaño y la escala del Rose Bowl, la historia del Rose Bowl, la energía que proviene de los fanáticos y simplemente la historia de ese edificio y poder llamarlo tu hogar como programa y ese es tu campo local y poder dominar en ese momento como pudimos hacerlo como equipo, no cambiaría eso por nada del mundo”.

Casi todos los que intervinieron en el debate sobre el estadio estuvieron de acuerdo en que ganar resolvería muchos de los problemas de UCLA independientemente de dónde jugara, atrayendo más fanáticos e ingresos. Pero Dave Ball, ex ala defensiva de los Bruins All-America, dijo que había una advertencia que debía incluirse en ese sentimiento.

“Sí, ganar lo resuelve todo”, dijo Ball, “pero para mí los recursos son lo que, especialmente ahora, van a promover la victoria. Es como, hombre, necesitas tener los jugadores y para tener los jugadores necesitas grandes presupuestos y un ambiente que sea como desmayarse por los niños y Ohio State tiene eso, Alabama tiene eso, muchas de las escuelas de la SEC tienen eso, por lo que un gran entrenador que comienza a poner en marcha el programa infundirá más entusiasmo y más dinero, pero se necesita mucho del presupuesto y los recursos para conseguir ese entrenador de primer nivel y esos atletas de primer nivel.

“Este es un juego para pasar al siguiente y lo que le importa a todos es: ¿se ganan partidos de fútbol, ​​campeonatos, juegos de bolos o no?”.