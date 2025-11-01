Declan Rice desconsolado por la muerte de su tía mientras la estrella del Arsenal dedica el gol contra el Burnley a Beverley

DECLAN RICE ayudó al Arsenal a consolidar su lugar en la cima de la tabla y dedicó su gol a su difunta tía.

El centrocampista inglés señaló cielo después de cabecear un centro de Leandro Trossard para poner a los Gunners dos goles por delante.

Y luego explicó que era para Beverly, quien ha sido un gran apoyo a lo largo de su carrera.

Dijo: “Mi tía falleció antes del partido del Fulham. La amaba hasta la muerte.

“Ella viajó a todas partes para observarme con mi mamá. Sé que ella está mirando hacia abajo, así que eso fue para ella hoy”.

El centrocampista subió una foto de él y su querida tía a su Instagram cuenta después del partido, junto con un mensaje sincero.

Decía: “¡Eso fue para ti hoy, Bev, sé que me estás menospreciando! Te amaré por siempre”.

El Arsenal suma nueve victorias seguidas en total competiciones e hizo que pareciera fácil contra un equipo de Burnley que ha sido difícil de vencer en Turf Moor.

Rice dijo: “Quizás hayan perdido una vez en 18 meses. Sabíamos que iba a ser difícil, así que tuvimos que ceñirnos a nuestros principios”.

“Nuestra calidad se destacó y pudimos haber marcado cuatro o cinco en la primera parte”.

Mikel Arteta elogió la actuación de Rice y dijo: “Dio un paso adelante. Ganó no sé cuántos balones y tacleadas. Es la evolución de un jugador”.

El técnico de los Clarets, Scott Parker, exjugador del Tottenham, cree que los Gunners tienen la calidad necesaria para ganar el título.

Su equipo perdió en casa por segunda vez en su mandato y el primero Inglaterra El centrocampista dijo: “Son un equipo muy, muy bueno.

“Creo que es un equipo que tiene todos los ingredientes para seguir adelante y ganar la liga este año.

“En cada faceta de su juego: defensivamente, en ataque, jugadas a balón parado. Son un equipo excelente”.