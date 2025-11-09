‘Definitivamente es tiempo de crisis’ – Roy Keane critica al Liverpool ‘realmente débil’ después de la derrota del Man City y dice que se acabaron las esperanzas de título

El LIVERPOOL está en “crisis” y parecía “realmente débil” contra el Manchester City, según Roy Keane.

Los de Arne Slot fueron eliminados en el Etihad.

Erling Haaland, Nico González y el magnífico Jeremy Doku anotaron los goles para asegurar una impresionante victoria por 3-0, después de que a Haaland le detuvieran un penal temprano.

Podría haber sido diferente si se hubiera permitido que el gol de Virgil van Dijk se mantuviera en pie.

Pero el VAR coincidió con el árbitro asistente en que Andy Robertson, claramente en posición de fuera de juego, estaba interfiriendo en el juego.

Sin embargo, Keane cree que la controvertida decisión tuvo muy poco impacto en el resultado, porque el Liverpool tiene problemas mucho mayores en este momento.

Los Reds de Arne Slot ocupan ahora la octava posición en la clasificación con 18 puntos, detrás del Manchester United en goles marcados.

Están a ocho puntos del líder Arsenal después de 11 partidos… y a ocho puntos fuera de la zona de descenso.

Y Keane cree que en Anfield hay estaciones de pánico.

Dijo en Sky Sports: “Creo que es un momento de crisis para el Liverpool.

“Sabemos que pueden ser derrotados en Man City, sabemos que es un lugar difícil de alcanzar y las señales son que Man City obviamente está volviendo a su mejor nivel.

“Pero perder siete de cada diez y cinco derrotas de liga esta temporada tiene que ser una crisis para un club como el Liverpool.

“La decisión podría haber ido en su contra, pero en general el City parece más fuerte, técnicamente mejor y mucho mejor físicamente que el Liverpool hoy.

“Pensé que el Liverpool era un equipo realmente débil hoy”.

Keane, de 54 años, ofreció algunos destellos de esperanza para los actuales campeones de la Premier League, pero compensó esos aspectos positivos con el contexto del juego que ya está hecho y desempolvado.

El ex capitán del Manchester United añadió: “Aún hay momentos. Por supuesto que el Liverpool tiene esa calidad, seguirá causando problemas a los equipos”.

“Pero defensivamente, los goles que han concedido, la toma de decisiones, la falta de intensidad, la falta de energía… están cortando y cambiando, trayendo suplentes, pero todo parecía muy plano.

“Gary [Neville] Lo mencionó, lo mencionó el entrenador, estaba contento con la segunda parte pero el partido ya había terminado. El juego había terminado.

“Es muy fácil jugar cuando estás 2-0 o 3-0 abajo cuando el otro equipo ha quitado el pie del acelerador”.