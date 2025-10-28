Dentro de la breve y crucial salida de Clayton Kershaw en el Juego 3 de la Serie Mundial

El lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, corre hacia el campo durante la 12ª entrada del Juego 3 de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto el lunes en el Dodger Stadium. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Kershaw no iba a salir así. No fue necesario para el resto de la NLDS ni para la barrida de cuatro juegos de los Dodgers sobre los Cerveceros de Milwaukee ni para los primeros dos juegos de la Serie Mundial.

Pero él, y todos los demás en el bullpen de los Dodgers, fueron necesarios durante el maratón del tercer juego del lunes por la noche. Glasnow lanzó las primeras 4-2/3 entradas y fue seguido por Anthony Banda, Justin Wrobleski, Blake Treinen, Jack Dreyer y Roki Sasaki cuando las nueve entradas iniciales terminaron con el marcador empatado 5-5.

Emmet Sheehan salió ileso de las entradas 10 y 11, pero se metió en un aprieto con dos outs y las bases llenas en la 12. Fue entonces cuando Kershaw, quien había comenzado a calentar en la novena entrada, recibió la llamada para hacer su aparición número 496 y la primera en entradas extra.

“Calenté mucho. Estaba relajado”, dijo Kershaw en una entrevista en el campo con MLB Network después del partido. “Hice suficientes lanzamientos, pero así es la vida de un bullpen, estoy aprendiendo”.

El Dodger Stadium estalló cuando los altavoces hicieron sonar la canción de calentamiento de Kershaw, apropiadamente titulada “We Are Young”, y el veterano se preparó para enfrentar a Nathan Lukes de Toronto, un bateador ambidiestro que había ido de cuatro en uno con un doble y una base por bolas.

Con su compañera leyenda de los Dodgers, Sandy Koufax, observando desde las gradas, así como con su amigo de la infancia y mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, Kershaw realizó su primer lanzamiento, un slider de 89 mph que fue bajo. Luego vino el segundo lanzamiento, un slider de 89 mph que sorprendió a Lukes buscando igualar la cuenta en 1 y 1.

Otro slider a 88 mph apenas pasó por alto la esquina interior del plato. No había dudas sobre el siguiente lanzamiento, un slider de 87 mph para un strike cantado. El lanzamiento 5 fue un slider de 87 mph en la tierra.

Clayton Kershaw lanza en la entrada 12 durante el Juego 3 de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto el lunes en el Dodger Stadium. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Cuenta completa. Bases cargadas. Fanáticos de pie y ofreciendo todo el aliento que pudieron.

Lukes cometió una falta con un slider de 89 mph y una bola rápida de cuatro costuras de 91 mph. Luego vino el octavo lanzamiento del turno al bate: un slider bajo de 88 mph que Lukes rebotó hacia el segunda base Tommy Edman, quien recogió la pelota y se la lanzó con el guante al primera base Freddie Freeman justo a tiempo para atrapar al veloz Lukes para el tercer out.

Kershaw mantuvo una expresión seria en su rostro mientras salía del montículo, levantando el puño y gritando: “¡Vamos!”.

“Sólo trato de entrar y sacar uno, definitivamente algo que no he hecho mucho, pero simplemente intentas hacer tu trabajo y lo que se te pide”, dijo Kershaw a los periodistas en el vestuario después del partido. “Y afortunadamente tuvimos un pequeño avance allí y, sí, fue un gran out para nosotros. Pensé que iba a ser un out más grande, pero jugamos como nueve entradas más”.