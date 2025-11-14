Dentro de la increíble vida de Chris Eubank Jr, desde su novia de mucho tiempo que ha mantenido en privado hasta su infancia en los reality shows

CHRIS EUBANK JR está acostumbrado a ser una estrella en la pantalla, y empezó desde muy temprana edad.

El sábado, el hijo de una verdadera leyenda del boxeo se enfrentará a una revancha contra Conor Benn, nacido él mismo de la realeza del deporte.

Eubank Jr consiguió una victoria unánime por puntos contra su acérrimo enemigo cuando se enfrentaron en abril en el Tottenham Hotspur Stadium.

Sin embargo, tuvo algún costo. Eubank Jr fue trasladado de urgencia al hospital después de sufrir deshidratación después de alcanzar el peso normal.

Ahora la pareja lo hará todo de nuevo. Y para Eubank Jr es otra oportunidad de sumarse a su legión de fanáticos, con su vida fuera del deporte tan interesante como dentro de él.

Aquí, SunSport echa un vistazo a todo lo relacionado con Eubank Jr, desde la nostalgia televisiva, las disputas familiares y una ENORME revelación que cambiará las cosas para siempre.

En casa con los Eubank

Chris Eubank Sr es un miembro del Salón de la Fama del deporte, por lo que no fue una sorpresa que los equipos de televisión decidieran involucrarse con el hombre fuera del ring.

En 2003, Channel 5 encargó un reality show, En casa con los Eubank, para descubrir cómo vivían el inconformista y su familia.

Y en él aparecía un Eubank Jr. de 13 años de rostro fresco.

Obviamente, todavía era un niño que no tenía voz y voto en un equipo de cámara que documentaba el comportamiento a menudo escandaloso de su padre en Brighton.

Pero hubo un momento realmente conmovedor en un episodio en el que, con la ayuda de Lennox Lewis, Eubank Jr convenció a su padre para que le dejara “probar el boxeo”.

Eubank padre insistió en que su hijo “no sería lo suficientemente duro”. El resto, como dicen, es historia.

Amarga pelea con papá

La ruptura total de las relaciones entre Jr y Sr llegó a más titulares que los brutales KO de Eubank Jr.

Antes del primer choque con Benn, Eubank Jr reveló cuán profundo había llegado en una reveladora conferencia de prensa.

Explicó: “Mi propio padre, un hombre al que idolatraré durante toda mi vida, y no me habla.

“No hemos hablado durante años y él piensa que soy una vergüenza. Estas cosas son lo que es el dolor para mí”.

Eubank Sr calificó la pelea de “desgracia” y acusó a su hijo de “burlarse” del legado familiar, incluso pidiendo su Se revocará la licencia de boxeo después de que el joven Eubank rompiera un huevo sobre la cara de Benn en una conferencia de prensa en febrero.

Durante años, Eubank Jr pudo contar con el apoyo de su padre mientras se levantaba para establecerse como un luchador por derecho propio.

La pareja de padre e hijo a menudo se sentaba uno al lado del otro en conferencias de prensa, con Eubank Sr ayudando a entrenar y administrar la carrera de su hijo, y brindándole a Jr comentarios críticos entre rondas.

Estilo de vida de lujo

Eubank Jr, de 36 años, posee una villa de cinco habitaciones frente al mar por valor de £4 millones en Dubai y divide su tiempo entre la costa sur de Inglaterra y Medio Oriente.

Puso en el mercado su impresionante plataforma Hove de cuatro camas en 2024 y solo aceptó ofertas superiores a £ 1,8 millones.

La casa cuenta con una piscina, entrada de seguridad con huellas dactilares, baños modernos e incluso algunos muebles un poco extravagantes.

Jr ha conducido muchos motores especiales a lo largo de los años: un Lamborghini Huracan negro de £ 215 000, un BMWi8 de £ 116 000, un Ferrari 458 rojo de £ 178 000, un Mercedes-Benz G63 de £ 164 000, un Range Rover Urban SVR de £ 115 000 y un Bentley Mansory GT Race de £ 240 000.

Pero el que más ama es su McLaren 720S personalizado, valorado aproximadamente en £210,000, modificado por Mansory y completado con su placa ‘EU13 ANK’.

Eubank Jr no tiene miedo de pasearse con abrigos de diseñador, con un número de Louis Vuitton valorado en £3,200.

Y en sus muñecas, se cree que su colección de relojes tiene un precio de 160.000 libras esterlinas.

El boxeador de Brighton recibió un Rolex Daytona de £ 23,000 después de vencer a Benn, sumando eso a su ‘reloj diario’ Piguet Royal Oak Black de £ 31,000 más un Breitling Chrono-Matic A41360 de £ 3,400, un Omega Seamaster Chrono-Quartz “Albatros” de £ 750 y un Franck Muller Conquistador ‘Rosse Vivo’ 8005 SC de £ 7,500. Rey.

Su reloj favorito, sin embargo, es un Patek Philippe 5711 plateado valorado en 95.000 libras esterlinas.

Trágica pérdida de hermano

El hermano de Eubank Jr, Sebastián, murió trágicamente de un ataque cardíaco en Dubai días antes de cumplir 30 años en julio de 2021.

Es más, apenas un mes después de convertirse en padre por primera vez, su esposa Salma dio a luz a su hijo Raheem.

Sebastián peleó dos veces como boxeador profesional.

Ganó ambas peleas por puntos, haciendo campaña en el peso semipesado.

Su última pelea fue en marzo de 2019 y trabajaba como entrenador personal en Dubai en el momento de su muerte.

Y, como era de esperar, a Chris Jr le resultó la más imposible de afrontar.

Le dijo a SunSport en ese momento: “Ha sido un año increíble.

“Nunca en mi vida había tenido que lidiar con algo tan difícil como esto.

“Mi hermano, con quien era muy cercano, simplemente agradezco a Dios que tuvo un hijo justo antes de fallecer y ahora sigue vivo a través de su hijo.

“Era un ser humano maravilloso, siempre será recordado y siempre estará conmigo”.

Novia secreta y convertirse en papá.

Eubank Jr ha mantenido a su otra mitad verdaderamente alejada de las cámaras, las luces intermitentes y el drama que conlleva su estilo de vida.

Fuera de su círculo íntimo no se sabe nada sobre su pareja, cuándo y cómo se conocieron, ni de dónde es.

Pero el matón de Brighton compartió los detalles personales más íntimos apenas unos días antes de la revancha: está listo para convertirse en padre.

En un video compartido por BBC Sport, Eubank padre apenas pudo contener su emoción cuando dijo: “Rastafari alcanza” y se le vio agitando el puño en el aire y vitoreando.

Continuó: “Oh, vaya”.

En cuanto a los comentarios debajo de la publicación, Eubank Jr dijo: “Así que sí, muchos de ustedes lo adivinaron.

“Pronto me uniré a la pandilla de papás.

“¡La única diferencia es que me uniré como padre de dos! ¡¡Niños gemelos!!

“Estoy muy agradecido por tal bendición y haré todo lo posible para brindarles la educación más feliz posible… tal como lo hizo mi padre por mí”.

En una entrevista en Diario de un CEO con Steven Bartlett, Jr. insinuó que convertirse en padre era un paso probable.

Hablando del amor que siente por el hijo de su hermano Sebastián, Raheem, dijo: “Me hace querer tener mi propio hijo.

“Quiero decir, Raheem es mi hijo, pero biológicamente quiero tener mi propio hijo ahora porque amo quién soy y cómo me siento cuando estoy cerca de él”.

Padre e hijo reunidos

La preparación para la gran pelea de Jr estuvo dominada por el ruido de fondo, en particular su propio padre criticando la pelea.

Quería que se cancelara, temiendo que la vida de Jr estuviera en riesgo al tener que reducirse de 180 libras a 160 libras.

En los días previos a la pelea, Sr le dijo a SunSport: “Junior tiene ahora 35 años y está tratando de bajar a 160 libras y sé lo que se siente. Sé acerca de la deshidratación y el daño que les causa a los peleadores”.

Cuando se le preguntó su opinión sobre los promotores que parecen anteponer el dinero a la seguridad, Sr dijo: “No se interesan por la vida del luchador, es irresponsable.

“Van a terminar envueltos en una demanda.

“La seguridad de los boxeadores es lo primero”.

Sr también insistió en que NO asistiría a la pelea.

Pero en abril, quienes estaban en el estadio Tottenham Hotspur y miraban la televisión en casa quedaron atónitos.

Un Rolls Royce se detuvo detrás del escenario y los dos salieron, dejando a los fanáticos gritando de alegría.

A pesar de la demostración pública de unidad padre-hijo, Eubank Jr ha restado importancia a lo cercanos que se han vuelto.

En declaraciones al Mail, dijo: “No ha sido fácil. No es algo que sucede de la noche a la mañana”.

“La gente podría pensar, bueno, él vino a la pelea y ahora todos están enamorados otra vez. No, no es eso.

“Todavía estamos trabajando para intentar volver a cómo eran las cosas hace muchos, muchos años, cuando no teníamos estos problemas”.

Sin duda, todas las miradas se centrarán en el sábado: padre e hijo volverán a sorprender.